No ceturtdienas, 5. aprīļa, asinis iespējams ziedot arī Rīgas centrā, Merķeļa ielā 11, portālu "Delfi" informē Valsts asinsdonoru centra (VADC) pārstāvis Jānis Vecvagars.

Jaunais stacionārs darbu sāks ceturtdien pulksten 14.30. Asinis ziedot varēs katru darba dienu – pirmdienās un ceturtdienās no pulksten 8 līdz 18.30, otrdienās un trešdienās no pulksten 8 līdz 16.30, bet piektdienās no pulksten 8 līdz 14.30.

Pirmajiem 100 donoriem VADC sola bezmaksas Dabas muzeja apmeklējumu.

Rīgā asinis ziedot iespējams arī VADC telpās Sēlpils ielā 9 un Rīgas Austrumu slimnīcas stacionārā "Gaiļezers". VADC arīdzan organizē izbraukumus, kas vienkopus atrodami šajā sarakstā.

Lai nodotu asinis, līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments. Ja ziedotājs vēlas saņemt kompensāciju, nepieciešams līdzi ņemt arī savu bankas konta numuru. Vairāk par asins ziedošanas procesu lasi šeit.