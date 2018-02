"Tāpēc nodokļu maksātājiem ir pamats sagaidīt, ka VID pārmaksāto PVN un IIN atmaksās laikus un samaksās arī nokavējuma naudu, ja nebūs ievērojis noteikto atmaksas termiņu," uzsvēra Valsts kontrolē.

Valsts kontroliere Elita Krūmiņa skaidroja, ka valsts no nodokļu maksātājiem sagaida pilnīgu nodokļu likumu ievērošanu, un tas ir pamatoti. Tomēr arī valstij, šajā gadījumā VID, ir jārīkojas tikpat principiāli arī savu saistību neizpildes gadījumā.

"Vairāku gadu garumā Valsts kontroles revīzijās atklājam, ka pats VID nereti kavē pārmaksāto nodokļu atmaksu un nokavējuma naudas aprēķināšanā ir trūkumi. Ieviešot Valsts kontroles revīzijā sniegto ieteikumu, VID ir uzlabojis sistēmu, lai pārmaksāto PVN un IIN atmaksātu laikus, bet kavēšanās gadījumā tiktu atbilstoši aprēķināta nokavējuma nauda un nodokļu maksātāji to saņemtu," sacīja Krūmiņa.

VID, uzlabojot pārmaksāto nodokļu atmaksas un nokavējuma naudas aprēķina sistēmu, ir arī samazinājis risku, ka nodokļu maksātāji varētu vērsties ar prasību pret valsts budžetu par nokavējuma naudas aprēķināšanu.

Valsts kontrole, veicot revīzijas par saimnieciskā gada pārskatiem, ik gadu sniedz vairākus ieteikumus FM un turpinās sekot, kā tie tiek ieviesti, kā arī informēs sabiedrību par ieviešanas rezultātiem.

2017.gadā Valsts kontroles (VK) revīzijā secināts, ka VID 2016.gadā nav savlaicīgi atmaksājis pārmaksātos nodokļus 23,6 miljonu eiro apmērā.

Valsts kontrole norādīja uz četriem aspektiem VID darbībā, kas norāda uz trūkumiem vienlīdzīgas un godprātīgas attieksmes nodrošināšanā pret iedzīvotājiem. Pirmkārt, VK revīzijā ir konstatējusi, ka VID 2016.gadā nav savlaicīgi atmaksājis pārmaksātos nodokļus 23,6 miljonu eiro apmērā. Kavējot likumā noteikto atmaksas termiņu, VID nodokļu maksātājiem atmaksājamo summu nepalielināja ar nokavējuma naudu kopumā 30 000 eiro apmērā.

Otrkārt, VK ir secinājusi, ka tiesību akti viennozīmīgi nenosaka, kādā termiņā pēc fiziskās personas nāves ir dzēšamas nodokļu pārmaksas. Tāpēc pastāv iespēja, ka VID ir dzēsis nodokļu pārmaksas mirušām personām laikā, kad uz nodokļu pārmaksu vēl bija tiesīgi pieteikties mantinieki. 2016.gadā VID dzēsa gandrīz 300 personu, kuras mirušas 2015.gadā, nodokļu pārmaksas 44 000 eiro apmērā. 2016.gadā 392 mirušo personu nodokļu pārmaksas ir 55 000 eiro apmērā.

Treškārt, 2016.gadā VID desmit mēnešus strādājis, neievērojot izmaiņas likumā attiecībā uz izslēgšanu no pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātāju reģistra. Brīdinājumu par izslēgšanu no PVN maksātāju reģistra nodokļu maksātājiem VID nosūtīja vidēji par 15 dienām ātrāk par likumā noteikto termiņu. Līdz ar to nodokļu maksātāji arī ātrāk izslēgti no reģistra, liedzot iespēju likumā noteiktajā termiņā pēc savas iniciatīvas novērst iespējamās izslēgšanas iemeslus, iesniedzot PVN deklarāciju.

VK ieskatā godprātīgu attieksmi pret iedzīvotājiem veicina arī administratīvā sloga mazināšana. Revīzijā ir konstatēts, ka 2016.gadā gandrīz 9000 pensionāru ar invaliditāti, automātiski nepiemērojot šīm personām pienākošos atvieglojumus, tika izmaksāta mazāka pensija, nekā faktiski pienāktos. Rezultātā ik mēnesi ieturēts vidēji par 12,4 eiro lielāks iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN).