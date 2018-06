Diskusijas dalībnieki sprieda, ka gan no iekšpuses, gan no ārpuses rietumu sabiedrībā darbojas faktori, kas pārtiek no neuzticēšanās vairošanas. Pēdējo gadu laikā šo faktoru ietekme ir izraisījusi fundamentālas plaisas, taču, iespējams, šis vispārpieņemtais skatījums uz uzticēšanās krīzi rietumos nav nekas vairāk kā neizglītotu žurnālistu izdomājums. Sarunas laikā Ilvess sacīja, ka ASV nav tāda tipa organizāciju kā bēdīgi slavenā "troļļu ferma" Sanktpēterburgā.

Sarunu festivāls "Lampa" pirmo reizi Cēsu pils parkā notika 2015. gadā. Pasākums, kā skaidro organizatori, paredzēts visiem, kas vēlas uzzināt un sarunāties par Latvijai, Eiropai un pasaulei būtiskiem jautājumiem. Diskusijas uz vairākām skatuvēm ierasti skar demokrātijas vērtību, kā arī pilsoniskās sabiedrības spēka, vājuma un izaicinājumu apspriešanu.

Ziņots, ka šogad "Lampas" programmā paredzēti vairāk nekā 270 pasākumi par visdažādākajām tēmām latviešu, krievu un angļu valodā. Ikviens festivālā aicināts nodoties sarunām par uzticēšanos un citām Latvijai un pasaulei nozīmīgām tēmām, vēlēšanu gaidās aci pret aci tikties ar politisko partiju līderiem, iesaistīties praktiskās darbnīcās un mākslinieciskās performancēs.

