Skatot grozījumus Tiesu izpildītāju likumā otrajā lasījumā, ceturtdien Saeimā raisījās vārdu apmaiņa starp deputātiem Valdi Kalnozolu (ZZS) un Artusu Kaimiņu (KPV LV).

Kalnozols otrajam lasījumam bija iesniedzis virkni priekšlikumu. Viens no tiem, kā skaidroja Juridiskās komisijas priekšsēdētājs Gaidis Bērziņš (NA), paredzēja par katru par katru saņemto sūdzību un iesniegumu tieslietu ministram ir obligāti ierosināt disciplinārlietu pret tiesu izpildītāju.

Komisijā par to bijusi diskusija, un arī Tieslietu ministrija norādījusi uz to, ka ne visos gadījumos ir obligāti jārosina disciplinārlieta. Jau sākotnēji no iesnieguma vai iespējamās sūdzības ir redzams, ka šī sūdzība ir nepamatota, un nebūtu lietderīgi arī no valsts resursu izmantošanas viedokļa katrā konkrētā gadījumā rosināt disciplinārlietu, uzsvēra Bērziņš.

Aizstāvot savu priekšlikumu, Kalnozols norādīja, ka šobrīd ir ļoti zems uzticības līmenis zvērinātiem tiesu izpildītājiem. Viņš savu ierosinājumu salīdzināja ar mazu soli uz priekšu, lai uzlabotu uzticamību gan Saeimai, gan zvērinātu tiesu izpildītājiem.

Pēc Kalnozola tribīnē kāpa Kaimiņš. Viņš aicināja deputātu pārstāt parlamentā risināt savas privātās dzīves jautājumus no "galvenās Saeimas tribīnes" par valsts naudu.

"Kalnozola kungs, lūdzu, nodarbojieties ar to savā brīvajā laikā, nevis šeit Saeimas ceturtdienā, kad visa valsts uz jums šeit skatās! Jums nav kauns par to, ko jūs šobrīd darāt?" vaicāja Kaimiņš.

Kalnozols atbildi parādā nepalika. "Izejiet varbūt kopā ar mani, atrisiniet tos jautājumus un nenākat te! Uz doto brīdi šeit viss tas mans likumprojekts, ko es piedāvāju, nav nekādi saistīts ar mani. Tas ir saistīts ar nākamajiem cilvēkiem, kas saskarsies ar zvērinātu tiesu izpildītājiem," uzsvēra Kalnozols. Deputāts arī no tribīnes atvainojās, ka nav izgājis aktieru kursus.

Saeima Kalnozola priekšlikumu neatbalstīja.

Saeimā otrajā lasījumā atbalstītie grozījumi paredz precizēt normu, kas paredz tiesai pienākumu paziņot tieslietu ministram un Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomei par tiesā saņemtām sūdzībām, kas iesniegtas saistībā ar zvērināta tiesu izpildītāja darbībām, liecina ziņu aģentūras LETA arhīvs.

Likumprojektā ietverti atsevišķi grozījumi saistībā ar zvērinātu tiesu izpildītāju disciplinārlietu procesu, piemēram, paredzēts noteikt tiesības disciplinārlietu komisijai lēmuma pieņemšanas termiņu pagarināt līdz četriem mēnešiem. Tāpat tiks precizēts, līdz kuram brīdim likumā noteiktās konkrētās situācijās var atlikt jautājuma izlemšanu par disciplinārlietas ierosināšanu un zvērināta tiesu izpildītāja saukšanu pie disciplināratbildības.