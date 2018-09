"Saskaņa" līdz augusta beigām ir iztērējusi visvairāk. Tai seko Zaļo un zemnieku savienība (ZZS), kas līdz 31. augustam deklarējusi aģitācijas izdevumus 356 081 eiro apmērā. ZZS ļauts iztērēt vēl 177 266 eiro.

Trešo vietu lielāko tērētāju top3 noslēdz "Attīstībai/Par!", kas līdz šim datumam deklarējusi finanšu saistības par aģitāciju 150 941 eiro apmērā, kas ir mazāk nekā trešdaļa no limita. Tai cieši pap pēdām ar tēriņiem 144 627 eiro apmērā seko "Jaunā Vienotība", bet uz pusi mazāk – 71 168 eiro par priekšvēlēšanu aģitāciju līdz 31. augustam iztērējusi Nacionālā apvienība (NA).

Politiskās partijas "KPV LV" aģitācijas izdevumi veido 63 058 eiro, bet Latvijas Krievu Savienība (LKS) deklarējusi izdevumus 25 711 eiro apmērā. Jaunā konservatīvā partija (JKP) deklarējusi, ka priekšvēlēšanu aģitācijā pagaidām iztērējusi 22 722 eiro, politiskais spēlētājs "Progresīvie" - 19 545 eiro, Latvijas Reģionu apvienība (LRA) – 13 195 eiro. Līdzīgu summu – 13 061 eiro – deklarējusi arī "Rīcības partija".

Vismazākie priekšvēlēšanu aģitācijas tēriņi ir tādām partijām kā "Latviešu Nacionālisti", No Sirds Latvijai (NSL), LSDSP/KDS/GKL, Latvijas Centriskā partija un partija "Par Alternatīvu". Pēdējās divas par priekšvēlēšanu aģitāciju nav tērējušas ne centa.

KNAB apkopotā partiju aģitācijas izdevumu struktūra liecina, ka partija "Saskaņa" visvairāk tērējusi par vides reklāmu, kam tērēti 74% no kopējās izdevumu summas, pēc tam seko politiskā reklāma presē (11%), internetā (9%) un televīzijā (4%) un radio (2%).

Arī ZZS visvairāk tērējusi par vides reklāmu (38%), kam seko reklāma radio (20%), kā arī 18% no kopējās izdevumu summas tērēti labdarībai kā daļai no politiskās reklāmas, 17% - reklāmai presē, 6% - televīzijā un tikai 1% reklāmai internetā. Trešajai lielākais tērētājs "Attīstībai/Par!" 40% no kopējiem izdevumiem tērējis reklāmai radio, 28 – reklāmai vidē, 15% - reklāmai presē, 9% - reklāmai interneta vidē, 7% - novirzīti labdarībai, bet reklāmai televīzijā – 1%.