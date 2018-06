Par pašaizliedzīgu un varonīgu rīcību, glābjot cilvēka dzīvību, ceturtdien iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis (V) pasniegs Iekšlietu ministrijas apbalvojuma zīmi "Par pašaizliedzību" Jaunzemam un Rutkovskim. Līdztekus ministra un VUGD priekšnieka pateicības vārdus saņems vēl trīs VUGD amatpersonas, kuras vadīja un iesaistīja cilvēka glābšanas darbos.

Jau ziņots, ka maijā vienā VUGD izsaukumā, tikai pateicoties ugunsdzēsēju glābēju ātrajai rīcībai, tika glābta cilvēka dzīvība – VUGD saņēma izsaukumu uz kādu daudzdzīvokļu namu, kur pastāvēja aizdomas, ka cilvēks grasās izlēkt pa ceturtā stāva logu.

Ierodoties notikuma vietā, kā atgādina VUGD, ugunsdzēsēji glābēji apzinājās, ka, ja mēģinās iekļūt dzīvoklī, cilvēks, visticamāk, ka izlēks pa logu. Pateicoties kaimiņu atsaucībai, ugunsdzēsēji glābēji varēja iekļūt stāvu zemāk esošajā dzīvoklī un sagatavoties pārķert šo cilvēku kritienā.

Kamēr VUGD ugunsdzēsējs glābējs Jaunzems pie loga gaidīja kritienu, viņa kolēģis Rutkovskis nodrošināja to, lai pārtveršanas rezultātā kolēģis var stingri noturēt krītošo cilvēku. Tikmēr arī kolēģi no Rīgas reģiona pārvaldes trešās daļas ar alpīnisma aprīkojumu centās piekļūt cilvēkam uz palodzes no ēkas jumta, bet glābēji pamanīja, ka cilvēka rokas ir noslīdējušas un viņš krīt. Stāvu zemāk esošajam Jaunzemam izdevās noķert kritienā esošo cilvēku aiz kājām un caur logu nogādāt drošībā.

Sarunā ar "Delfi" Jaunzems stāstīja, ka paveikto bija redzējis kādā mākslas filmā. Viņš plānu pārrunājis ar komandieri un saņēmis piekrišanu. Kad ieradies trešā stāva dzīvoklī, tā saimnieks viņu sagaidījis, klusām un nesarunājoties abi noņēmuši puķupodus no palodzēm un žalūzijas no loga.