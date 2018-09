Partiju programmās un rīcībā nav redzama ilgtermiņa vīzija ekonomikā, tā "Delfi TV ar Jāni Domburu" raidījumu ciklā "Par ko balsot?" diskusijā par tautsaimniecību otrdien sprieda viesi.

Par nozares aktuālajiem jautājumiem un problēmām raidījuma studijā sprieda Latvijas Darba devēju konfederācijas ģenerāldirektore Līga Meņģelsone, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras padomes priekšsēdētājs Aigars Rostovskis, Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes dekāns Gundars Bērziņš un Latvijas Nacionālā teātra direktors, ekonomists Jānis Vimba.

Raidījuma sākumā viesi diskutēja par nepieciešamību veidot Latvijas ekonomikas vīziju, stāstu, ar kur var doties pasaulē. Igauņi savā komunikācijā uzsver e-valsti, lietuvieši – enerģētiku, savukārt Latvijas komunikācijā nav novērojama konsekvence un skaidra atbilde par to, kas esam un kurp dodamies. Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras padomes priekšsēdētājs Aigars Rostovskis teica, ka sagaida vīziju no politiķiem un iespēju cilvēkiem pašiem to realizēt. "Viena lieta ir vīzija, bez šaubām tā ir vajadzīga, cita – regulēšana. Valstij ir pēc iespējas mazāk jāiejaucas biznesā. Viens piemērs ir būvniecība, jā, mums ir bijusi Zolitūdes traģēdija, tomēr būvniecībā procesi šobrīd ir ļoti birokrātiski," norādīja Rostovskis.

Latvijas Nacionālā teātra direktors, ekonomists Jānis Vimba, piekrītot, ka ir vajadzīga kopīga vīzija, ir nepieciešami standarti, uzsvēra, ka valstī bieži vien mēs rūpējamies par izcilībām un ideāliem, bet aizmirstam par vidējo, normālo. Vajag rūpēties par mazākajiem.

Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes dekāns Gundars Bērziņš piekrita, ka mums pietrūkst ekonomiskās identitātes, Latvijai nav īsti tāda vārda, ko piedāvāt pasaulē, kas būtu atpazīstams plaša patēriņa vidē. "Igauņi mērķtiecīgi fokusējas uz uzņēmējdarbības vienkāršošanu, savukārt lietuvieši savulaik nepārdeva savus uzņēmumus, viņi veidoja tos lielus. Un 20 gadu laikā Lietuva un Igaunija ir vairāk pietuvojusies Eiropas vidējam dzīves līmeni, tas ir daudz. Ko mēs esam darījuši atšķirīgi?" jautā Bērziņš, piebilstot, ka Latvijas pirmā vīzija bija būt par tranzīta valsti, tad – par finanšu centru, abi mērķi nav izdevušies. Un tagad nav skaidrs, kas mēs esam par valsti.

"Jā, ir jārunā daudzām pusēm, lai varētu vienoties par kopīgu redzējumu. Tas nav vienkārši," skaidroja Latvijas Darba devēju konfederācijas ģenerāldirektore Līga Meņģelsone. Viņa arī teica, ka partiju programmās nav punktu par to, kā radīt naudu, bet vairāk kā to dalīt.

Studijas viesi neliedza sev jautrus momentus, apspriežot ZZS programmā solītās "labās darba vietas". "Kas ir laba darba vieta?" jautāja Meņģelsone. Savukārt JV programmā ierakstīto 1500 eiro darba algu studijas viesi novērtēja kā labu atskaites punktu, tomēr šim sasniedzamajam mērķim iztrūkst skaidrojuma, kā to sasniegt.

Bērziņš norādīja, ka pietrūkst konkurētspējas raksturojuma. Piemēram, OIK ir arī jautājums par konkurētspēju. "Ja Latvijā nebūtu OIK problēmas, situācija valstī būtu labāka. Mums ir jādomā, kā pacelt enerģētikas jautājumus nākamajā līmenī," norādīja Rostovskis. Viņš arī teica, ka tas ir jautājums par vērtību sistēmu. Ir cilvēki, kas veido biznesu sev un citi uzņēmēji pavelkas līdzi, redzot iespēju nopelnīt.

"Nav noslēpums, ka Latvija attīstās nevienmērīgi, vairākās vietās ekonomika attīstās, piemēram, Valmierā, Smiltenē u.c. Tas notiek dabiski," norādīja Bērziņš, piebilstot, ka ir jāveicina vairāku attīstības centru politika, jā, Rīgu vajag attīstīt, bet tā nevar būt Rīga viena pati.

