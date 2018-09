Sagrauta reputācija, sabiedrībā valdošais uzskats par to, ka tiesu sistēmā noteicošais virzītājspēks ir nauda, ka nepieciešamība stiprināt ticību tiesu sistēmai, tā stiprinot ticību valstij. Tāpat tiesneša loma un pilnvaras, lietu izskatīšanas termiņi, videokonferences izmantošana lietu iztiesāšanā – šos jautājumus kā būtiskus piektdien diskusijā par tieslietām "Delfi TV ar Jāni Domburu" raidījumu ciklā "Par ko balsot?" nosauca tās dalībnieki.

Nesakārtota ieslodzījumu vietu sistēma, bērnu tiesības, KNAB, policijas un izmeklētāju darbs un tā kvalitāte – šīs jomas diskusijas dalībnieki nosauca kā problēmas, kas patlaban pastāv sistēmā un ir risināmas. Kā sistēmiska problēma tika minēta arī tā, ka tiesu vara nejūtas kā līdzvērtīga lēmējvarai un izpildvara.

Tiešraidē par nozares aktuālajiem jautājumiem un problēmām sprieda Latvijas Tiesnešu biedrības prezidents Juris Siliņš, zvērināts advokāts, Ārvalstu investoru padomes Latvijā Investīciju aizsardzības un tiesu efektivitātes darba grupas vadītājs Māris Vainovskis, žurnāla "Ir" žurnāliste Indra Sprance un televīzijas un radio raidījumu vadītāja Baiba Sipeniece-Gavare.

Ticība tiesām un valstij

Siliņš sacīja, ka šobrīd "Top viens lieta" ir sabiedrības uzticamība tiesai, cik sabiedrība tic tiesai. "Tas iespaido sabiedrības ticību valstij. Tiesu sistēma nepastāv autonomi, tas ir viens no varas mehānismiem (..) ja sabiedrība tic tiesām, viņa tic arī valstij," sacīja Siliņš. Arī Vainovskis minēja, ka būtiska ir tieslietu sistēmas autoritāte, kvalitāte, paredzamība.

Savukārt Sprance sacīja, ka kvalitāte, reputācija tas ir aktuāli, bet sistēmā jau gadiem pastāv "milzīgas problēmas", kas netiek risinātas. Viņas skatījumā, tiesneši novēršas no svarīgām lietām. Tam kā piemēru viņa minēja tieši piektdien, 7. septembrī, notiekošo šīsdienas tiesnešu konferenci un tās darba kārtību, kas neesot pakārtota aktualitātēm. Siliņš gan šim uzskatam nedaudz oponēja sakot, ka konference ir veltīta Latvijas simtgadei.





"Tas, ko es neesmu redzējusi, ir vēlme no iekšienes sakārtot situāciju", kā arī redzējumu par to, kā un kas mainīsies, sacīja žurnāliste piebilstot, ka arī no politiķu puses tas, ko viņa redz un dzird, ir tikai saukļi, kā to visu sakārtos. "Es piesardzīgi uz to raugos," sacīja Sprance.

Tāpat sarunā tika apspriesta tieslietu ministra personības un tēla loma, minot arī konkrētu ministru – Dzintaru Rasnaču (NA), kā arī iespaids uz tiesu sistēmu. Siliņš sacīja, ka svarīgāka loma ir Tieslietu ministrijas kā nozares politikas veidotājas un virzītājas pozīcijai, kā arī diplomātiski izvairījās atbildēt uz jautājumu, cik tiesnešiem būtisks ir ministra publiskais tēls. "No parasta cilvēka viedokļa skatoties, ministram ir slikts publiskais tēls, viņš neatgādina cilvēku, kurš varētu pārstāvēt tik svarīgu nozari," sacīja Gavare.





Sagrauta reputācija, Magoņa un dziesminieka lietas

Tiesu varas "reputācija ir sagrauta. Protams, ka viss atkarīgs, cik tu liels cilvēks esi cik tu esi turīgs," atzina Gavare sakot: "jo tev vairāk kontā naudas, jo, visticamāk, tu tiksi laukā sveikā". Savukārt, "ja tu būsi tāds, kā [ieslodzījumā esošais Ansis Ataols Bērziņš], tad tu tur sapūsi," sacīja Gavare.





Viņas teiktais raisīja emocionālu domu apmaiņu par lietu nonākšanu konkrētā tiesā, par lietu izskatīšanas ilgumu, kvalitāti, tiesnešu reputāciju un profesionalitāti. Piemēram, Gavare, minot bijušā "Latvijas dzelzceļa" šefa Uģa Magoņa krimināllietu, kas tiek skatīta tiesā Limbažu tiesā nevis tiesā Rīgā, pauda viedokli "tur apakšā ir korupcija, Kāpēc jūs uz to nereaģējat?".





Siliņš atzina, ka "tas ir šokējoši, dzirdēt šādu viedokli", piebilstot, ka spēja komunicēt TV kameru priekšā nav tā joma, kas tiek vērtēta, kad tiek lemts par kandidāta piemērotību tiesneša amatam. Sprance sacīja, ka ir runa par tiesu darbu kvalitāti nevis par attieksmi pret medijiem.

Pulksten 15 par tieslietu jomā aktuāliem jautājumiem spriedīs deputāta amata kandidāti no astoņām partijām, kuras atbalsts sabiedrībā saskaņā ar publiski pieejamiem socioloģisko aptauju datiem pēdējā laikā pārsniedzis 2,5%.

Uz aktuālajiem jautājumiem atbildes meklēs Guntars Grīnvalds (S), Gunārs Kūtris (ZZS), Aldis Gobzems (KPV LV), Dzintars Rasnačs (NA), Inese Lībiņa-Egnere (JV), Evita Goša (A/P), Juta Strīķe (JKP) un Inga Bite (LRA).

Pēc tiešraidēm abi raidījumi būs skatāmi ierakstā portālā "Delfi".

Kā ziņots, portāls "Delfi" pirms šoruden gaidāmajām vēlēšanām īsteno apjomīgu pirmsvēlēšanu debašu un interviju cikls "Par ko balsot?", kuru vadīs žurnālists Jānis Domburs. Cikls visu septembri un oktobra pirmo nedēļu būs skatāms portālā "Delfi" gan tiešraidēs, gan videoierakstu veidā.

Sekojiet līdzi kalendāram, kas pieejams "Delfi" sadaļā "Domā, spried un sver!" un "Delfi TV ar Jāni Domburu" labās puses slejā, lai savlaicīgi uzzinātu, kad un cikos gaidāmi raidījumi un kādi dalībnieki tajos piedalīsies!

Gan raidījumu ciklu "Par ko balsot?", gan tradicionālo "Delfi" pirmsvēlēšanu rakstu un politiskās analīzes sadaļu "Domā, spried un sver!" līdzfinansē Sabiedrības integrācijas fonds, kas portālam "Delfi" piešķīris naudu programmas "Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanā" ietvaros.