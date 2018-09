JKP piedāvā pārdalīt dzelzceļa elektrifikācijas projekta naudu Rīgas tiltu sakārtošanai, jaunu pasažieru vilcienu iegādei un Jūrmalas šosejas un K.Ulmaņa gatves salabošanai

Pirms dažām dienām Jaunā konservatīvā partija (JKP) ir oficiāli vērsusies pie Eiropas Komisijas (EK) un Eiropas Investīciju Bankas (EIB) ar lūgumu līdz Saeimas vēlēšanām apturēt 440 miljonus eiro dārgo dzelzceļa elektrifikācijas projektu un uzsākt sarunas par to, kā dzelzceļa elektrifikācijas projektam atvēlētos 347 miljonus eiro no Kohēzijas fonda pārdalīt vairākiem citiem sabiedrībai lietderīgiem projektiem.

JKP piedāvā sekojošu plānu:

1. 200 miljoni eiro no 347 miljoniem tiks novirzīti jauno pasažieru vilcienu iepirkumam, tādējādi AS "Pasažieru vilciens" nevajadzēs aizņemties naudu no komercbankām, lai realizētu šo gadiem ilgi plānoto projektu. Finansējuma pārdale var notikt ļoti ātri, tāpēc jau 2019.gada otrajā pusē Pierīgā var kursēt pirmie jaunie, modernie vilcieni, kas liktu daudziem nomainīt automašīnu un sastrēgumus pret komfortablu ikdienas braucienu vilcienā.

2. 40 miljoni eiro no 347 miljoniem tiks novirzīti sliktā stāvoklī esošo tiltu sakārtošanai Rīgā, lai neatkārtotos kas līdzīgs Dženovas traģēdijai, ņemot vērā Rīgas tiltu slikto tehnisko stāvokli. JKP piedāvā par 20 miljoniem eiro sakārtot Vanšu tiltu, par 10 mlj. eiro Gaisa jeb VEF tiltu, bet vēl 10 miljonus eiro ieguldīt Zemitāna tilta sakārtošanā. Kā pirms nedēļas atzina Būvniecības valsts kontroles biroja (BVKB) vadītāja Svetlana Mjakuškina, Vanšu tilts un Zemitāna tilts ir kritiskā stāvoklī: notiek to deformācija, korozija dzelzsbetona konstrukcijās un citas neatbilstības. Iepirkumu procedūras jāuzsāk nekavējoties, lai pilnībā izmantotu 2019.gada būvniecības sezonu. Nedrīkst paļauties uz Rīgas domes ilggadējiem solījumiem sakārtot šos tiltus, kas netiek realizēti – runa ir par mūsu drošību!

3. 30 miljoni eiro no 347 miljoniem tiks ieguldīti Jūrmalas šosejas un K.Ulmaņa gatves sakārtošanā. Gadu laikā ir izveidojušās bīstamas risas, kas, īpaši lietus laikā, nopietni apbraud satiksmes drošību. Jūrmalas šoseja un K.Ulmaņa gatve ir ar lielāko satiksmes intensitāti Latvijā. Būvdarbi jāuzsāk 2019.gada vasarā.

4. Ap 75 miljoniem eiro paliek pāri, ko var izmantot citiem projektiem Latvijas reģionos.

JKP ekonomikas ministra kandidāts Gatis Eglītis par šo JKP elektrifikācijas projekta 347 miljonu eiro pārdalīšanas plānu ir konsultējies ar Eiropas Komisijas ekspertiem, kuri tos konceptuāli akceptējuši, ja būs attiecīgs Latvijas valdības lēmums.

