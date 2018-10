CVK nav saņēmusi sūdzības, kas liecinātu par rezultātu apstrīdēšanu

Centrālā vēlēšanu komisija (CVK) saistībā ar 13. Saeimas vēlēšanām nav saņēmusi sūdzības, kas liecinātu, ka varētu tikt apstrīdēti rezultāti kādā no vēlēšanu iecirkņiem, svētdien preses konferencē paziņoja CVK vadītājs Arnis Cimdars.

Patlaban ir saskaitītas visas balsis visos iecirkņos, taču Rīgas vēlēšanu apgabalā vēl nav sakskaitīti visi plusi un svītrojumi, tāpēc oficiālie vēlēšanu rezultāti vēl nav pieejami. 13. Saeimas vēlēšanās darbojās 1078 iecirkņi un tie visi tikuši galā ar uzdevumiem, pauda Cimdars. Patlaban CVK no visiem iecirkņiem ir saņēmuši informāciju par vēlētāju līdzdalību un par to, cik biļetenu katram politiskajam spēkam saņemts katrā no iecirkņiem. Saņemti arī visi protokoli un informācija par otro daļu – plusiem un svītrojumiem. Par dažiem iecirkņiem ārzemēs vēl nevar informēt, jo protokoli vēl nav apstiprināti, kā arī vēl nav oficiālo rezultātu par ievēlētajiem personām.

13. Saeimas vēlēšanās kopā piedalījušies 54,6%. Salīdzinājumā ar 12. Saeimas vēlēšanām līdzdalība šoreiz bijusi par 4,3% mazāka. Par 2% samazinājusies arī ārvalstīs dzīvojošu vēlētāju līdzdalība attiecībā pret reģistrēto skaitu.

Vairāk kā 5% no nobalsojušo skaita ir saņēmušas septiņas partijas un to apvienības. Politiskā partija "Saskaņa" iegūst 23 vietas ar 19,8%, Jaunā konservatīvā partija – 16 vietas ar 13,57%, "KPV LV" arī iegūst 16 vietas ar 14,25%, Nacionālā apvienība - 13 vietas ar 11,01% 13 vietas, "Attīstībai/Par!" – 13 vietas ar 12,4%, ZZS – 11 vietas ar 9,91% un "Jaunā Vienotība" - astoņas vietas ar 6,69%. Pārējie saraksti nav pārvarējuši 5% barjeru. Savukārt trīs partijas – Latvijas Reģionu apvienība, Latvijas Krievu savienība un partija "Progresīvie" - tikuši pāri 2% barjerai un varēs saņemt valsts finansējumu.

Šodien un rīt vēl tiks precizēta informācija, lai apstiprinātu otrās daļas protokolus un gūtu skaidrību par plusiem un svītrojumiem. Cimdars norādīja, ka jāņem vērā, ka ASV ir laika zonas nobīdes līdz ar to arī laiks kopš iecirkņi beidza darbu ir mazāks. Dažās vietās bijusi arī problēma ar sakaru kvalitāti, un cilvēkus nācies attālināti konsultēt par datu ievadi sistēmā.

Galīgie rezultāti gaidāmi tuvākajās dienās. Vienlaikus, prognozējot visus iespējamos scenārijus, Cimdars norādīja, ka gadījumā, ja sūdzības tomēr tiks saņemtas un CVK lēmums apstrīdēts tiesā, tad jautājuma atrisināšana varētu prasīt līdz trīs nedēļām.