Domā, spried, sver! Vēlēšanu diena un nakts kopā ar 'Delfi'

Ziņu portāls "Delfi" sestdien, 6. oktobrī, gan ziņās, gan portāla vēsturē pirmajā vēlēšanu nakts video tiešraidē nodrošinās lasītājiem plašu aizraujošas un daudzveidīgas informācijas klāstu par 13. Saeimas vēlēšanu norisi un pirmajiem rezultātiem.

Atsaucoties "Delfi" kampaņas "Domā, spried, sver!" laikā izskanējušajam aicinājumam "Domā pirms, nevis pēc!", dienu pirms vēlēšanām – 5. oktobrī – "Delfi" studijā žurnālista Jāņa Dombura vadītā raidījumu cikla "Par ko balsot?" noslēdzošajā posmā viesosies dažādu jomu eksperti, lai izvērtētu aizvadīto priekšvēlēšanu laiku un politisko spēku kampaņas un solījumus, ieskicētu iespējamos nākotnes scenārijus un dotu noderīgus padomus vēlētājiem. Vairāk informācijas par piektdienas studijas viesiem – šeit.

Vēlēšanu dienā – 6. oktobrī – "Delfi" komanda līdz ar iecirkņu atvēršanu teksta tiešraidē un ziņās informēs par aktualitātēm, bet pulksten 19.45 startēs portāla vēsturē pirmā vēlēšanu nakts video tiešraide no "Delfi" studijas kopā ar raidījumu cikla "Par ko balsot?" vadītāju Jāni Domburu.

Vēlēšanu nakts pārraides sākumā Domburs kopā ar Latvijas Universitātes prorektoru politologu Jāni Ikstenu skatītājiem atklās un analizēs "Delfi" un Latvijas Universitātes veiktās vēlētāju aptaujas pie iecirkņiem (exit poll) rezultātus. Vakara un nakts gaitā pārraides vadītājam studijā pievienosies sabiedrībā zināmas personības, politiķi un "Delfi" žurnālisti, lai kopā vērtētu aptauju datus un sagaidītu pirmos vēlēšanu rezultātus.

Vēlēšanu naktī "Delfi" komanda gan ziņās un teksta tiešraidē, gan pārraidē no studijas līdz ar operatīviem balsu skaitīšanas rezultātiem, ekspertu, spilgtu personību un sociālo tīklu lietotāju viedokļiem un citām aktualitātēm atspoguļos arī to, kāds noskaņojums valda partiju izraudzītajās rezultātu sagaidīšanas vietās un kā aizvadītās vēlēšanas un to iespējamos rezultātus vērtē politisko spēku pārstāvji.

