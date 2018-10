'Neceriet, tā nebūs' – Brigmanis politiku negrasās pamest

Politologs Jānis Ikstens vēlēšanu naktī “Delfi TV ar Jāni Domburu” studijā pauda viedokli, ka nākamā premjera izvēle tieši atkarīga no Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa nākotnes ambīcijām. Prezidentam būtu jāizvirza, kādas šobrīd ir valsts prioritātes, un tad jāredz, kurš tās var realizēt. Ja to nespēj neviens no ievēlētajiem, nākamais loģiskais solis ir ārkārtas vēlēšanas.