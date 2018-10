Parlamentā ievēlēts rekordliels sieviešu skaits

13. Saeimas vēlēšanās ievēlēts rekordliels sieviešu skaits, atsaucoties uz Centrālās statistikas pārvaldes datiem, vēsta Latvijas Televīzijas (LTV) raidījums "4. studija".

Raidījumā skaidro, ka nākamajā Saeimā darbosies 31 sieviete deputāte un 69 vīrieši.

Atjaunotās Latvijas laikā augstākais sieviešu īpatsvars bijis 11. Saeimas vēlēšanās, kad parlamentā tika ievēlēta 21 sieviete. Bet mazākā sieviešu pārstāvniecība, astoņas dāmas, bijusi 6. Saeimā.

13. Saeimā ievēlēto deputātu vidējais vecums ir 47,3 gadi. Jaunākajam kandidātam ir 26 gadi, bet vecākajam - 77 gadi.

39% no ievēlētajiem deputātiem ir vecumā no 41 līdz 50 gadiem, 23% ir vecumā no 51 līdz 60 gadiem, 21% ir vecumā no 31 līdz 40 gadiem, 11% ir vecumā no 61 līdz 70 gadiem, 5% ir vecumā no 21 līdz 30 gadiem, informē LTV.