Saeimas sastāvā varētu nomainīties aptuveni divas trešdaļas deputātu

Nākamās Saeimas sastāvā ir ievēlēti tikai 35% no esošajiem deputātiem, līdz ar to divas trešdaļas deputātu būs jauni, liecina provizoriskie vēlēšanu rezultāti, kas vēl var mainīties.

Visticamāk, parlamentā būs iekļuvuši arī 10 no 14 esošā premjera Māra Kučinska (ZZS) valdības ministriem, vairums no kuriem ir bijuši ievēlēti Saeimā un ir ar parlamentārā darba pieredzi, bet Saeimas deputātu mandātus bija nolikuši uz ministru pienākumu pildīšanas laiku.

Visvairāk esošās Saeimas deputātu nākamajā parlamenta sasaukumā saglabās partija "Saskaņa", no kuras, pēc provizoriskajiem rezultātiem, nākamās Saeimas sastāvā darbu varētu turpināt 15 deputāti.

No nacionālās apvienības "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un brīvībai"/LNNK" nākamajā Saeimā darbu varētu turpināt desmit deputāti, no partiju apvienības "Jaunā Vienotība" – pieci līdzšinējie "Vienotība" deputāti, bet no Zaļo un zemnieku savienības - tikai četri. Tāpat Saeimā darbu turpinās partijas "KPV LV" līderis Artuss Kaimiņš.

Nākamajā Saeimas sasaukumā varētu neiekļūt trīs esošās valdības ministri, kuri kandidēja vēlēšanās. Pārliecinoši var teikt, ka Saeimā neiekļūs apvienības "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un brīvībai"/LNNK pārstāvis, tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs, kurš ir visvairāk svītrotais kandidāts partijas vēlēšanu sarakstā Rīgas apgabalā.

Tāpat Saeimā varētu nebūt iekļuvuši iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis un izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis, kuri abi no "Jaunās Vienotības" saraksta kandidēja Rīgas vēlēšanu apgabalā. Šie abi ministri pašlaik ir tūlīt "aiz strīpas", proti, "Jaunā Vienotība" Rīgā provizoriski ir ieguvusi trīs mandātus, bet Šadurskis pašlaik sarakstā ir ceturtais, savukārt Kozlovskis – piektais.

Citiem esošās valdības ministriem ir sekmējies labāk un viņiem ir cerības uz vietām parlamentā.