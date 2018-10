'StratCom' centrs no ārvalstīm nākošu dezinformāciju priekšvēlēšanu laikā nav novērojis

NATO Stratēģiskās komunikācijas izcilības centrs (StratCom) no ārvalstīm nākošu dezinformāciju priekšvēlēšanu laikā nav novērojis, tomēr tās esamību pilnībā nevarot izslēgt, pastāstīja "StratCom" pārstāve Nika Aleksejeva.

Komentējot to, vai konstatētas aktivitātes, kas saistībā ar vēlēšanām tiktu īstenotas no ārvalstīm, Aleksejeva skaidroja, ka no ārpus valsts robežām nākoša dezinformācija saistībā ar vēlēšanām nav novērota. Tomēr viņa vērsa uzmanību, ka Latvijā eksistē mediji, kurus finansē Krievijas valdība, un šie mediji tendenciozi runāja par vēlēšanām, aizstāvot vienu partiju un kritizējot citu.

"Neredzējām, ka ārvalstu ietekme izpaustos tieši saistībā ar šīm vēlēšanām. Vienlaikus ir skaidrs, ka tie ietekmes līdzekļi, kas šeit jau eksistē, tika vairāk vai mazāk izmantoti," piebilda "StratCom" pārstāve.

Viņa skaidroja, ka dezinformācijas kampaņas vai viltus ziņas klasiskā to izpratnē, kas būtu vērstas saistībā ar 13. Saeimas vēlēšanām, nav novērotas. Tāpat neesot novēroti lieli tā saucamo "botu" tīkli. "Tika mēģināts manipulēt ar sabiedrības viedokli, bet tā, ka tiktu izplatīta pilnīgi sagrozīta informācija, to neesam novērojuši," piebilda Aleksejeva.

"Esam redzējuši atsevišķus kontus sociālajā tīklā "Twitter", kam varētu piedēvēt troļļu pazīmes, un kas aizstāv konkrētas partijas, bet tas ir mazā mērogā, tādēļ nevarētu runāt par masveidīgu viedokļu ietekmēšanu," komentējot aktivitātes sociālajos tīklos skaidroja Aleksejeva.

Priekšvēlēšanu laikā sociālajā tīklā "Facebook" centrs novērojis, ka tiek pārņemtas populāras lapas vai grupas, kas pēkšņi sākušas dalīties ar saturu par labu vienai vai otrai partijai. Tāpat novērotas lapas, kas veidojušas tā saucamās "memes" jeb interneta jokus, lai jokotu par pretiniekiem, tajā pašā laikā neatklājot, kuras partijas labā tas tiek darīts.

"Šeit varam runāt par caurspīdīguma trūkumu un anonimitāti, kas šiem kontiem ir raksturīga. Šīs lapas nepaskaidroja savas darbības to sekotājiem, proti, to, kāpēc tika mainīts saturs. Saistībā ar aktivitātēm sociālajos tīklos priekšvēlēšanu laikā vairāk varam runāt par neētiskām komunikācijas stratēģijām," norādīja "StratCom" pārstāve.

Tāpat tikušas veidotas dažādas teorijas par pretiniekiem, pārsvarā tas bijis viedokļu formā. Pretinieki tikuši apaudzēti ar vispārīgām frāzēm, kā "mafija", "zagļi" un "korumpanti", nesniedzot konkrētus pierādījumus, bet runājot konspirāciju teoriju līmenī. "Šīs izpausmes pie viltus ziņām un pie izteiktas dezinformācijas līdz galam pieskaitīt nevar, jo Latvijā pastāv vārda brīvība un cilvēkiem ir tiesības izteikt viedokli," uzsvēra Aleksejeva.