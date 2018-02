Pērnais gads transporta nozarē Latvijā un pasaulē bijis izaicinājumiem bagāts - piedzīvojot gan kāpumus, gan kritumus, norāda satiksmes ministrs Uldis Augulis. Taču kopumā situācija nozarē vērtējama kā pozitīva – par spīti ārējiem negatīvajiem faktoriem, tranzīta uzņēmumi rīkojas proaktīvi un atrod veidus, kā piesaistīt kravas un rast piekļuvi jauniem tirgiem.

Piemēram, Liepājas SEZ un Ventspils brīvostā pārkrauto kravu apjoms, salīdzinot 2016.gadu un 2017.gadu, palielinājies par 16% un 6%. Tikmēr Rīgas brīvostā piedzīvots kritums par 9%. Taču, kā skaidro ministrs, to ietekmējusi Krievijas politika. "Rīgas osta, būdama lielākā Latvijā, ir visvairāk cietusi no Krievijas lēmumiem pārvirzīt visas lejamkravas uz savām ostām Somu līča austrumos. Par spīti tam, Rīgas ostai izdodas kompensēt sarūkošo lejamkravu apjomu citās kravu grupās. Pagājušajā gadā Rīgas osta ir veiksmīgi strādājusi pie konteinerkravu piesaistes un to apjoma pieaugums ir rekordliels – 15,9%," atzīmē ministrs.

Arī VAS "Latvijas dzelzceļš" aktīvi meklē iespējas kā kļūt efektīvākiem, dibina jaunus kontaktus ar klientiem un sadarbības partneriem, kā arī izstrādā vēl nebijušus maršrutus. Pagājušajā gadā izveidotās jaunās partnerības ar tādiem uzņēmumiem kā "DHL", Duisburgas ostu, Horgosas kravu termināli, Baltkrievijā izvietoto "Lielo akmeni", kā arī vienošanās ar Indijas un Irānas partneriem Latvijas transporta koridoram paver attīstības iespējas ilgākā nākotnes perspektīvā.

Ministrs uzsver, ka aktīva sadarbība ar Indiju, Baltkrieviju un Roterdamas ostu nesusi jau pirmos augļus. Februāra sākumā uz Minsku devās jaukta tipa kravas ekspresvilciens, kura sastāvā iekļautie konteineri vesti no Indijas sadarbībā ar Vācijas loģistikas uzņēmumu "RTSB GmbH" un Baltkrievijas kravu pārvadājumu operatoru "Belintertrans".

Tikmēr runājot par tālākām tranzīta nozares attīstības perspektīvām, ministrs ir noskaņots optimistiski. "Tās nav tikai manas personīgās izjūtas. Noskaņojumu nozarē vislabāk raksturo investīciju apjoms, kas neesot mazs. Tā, piemēram, Rīgas brīvosta nākamo gadu laikā vairākos vērienīgos projektos investēs ap 50 miljoniem eiro," atzīmē U.Augulis.

Tāpat ministrs norāda, ka ļoti labas attīstības tendences ir vērojamas aviācijas nozarē. Jaunus rekordus uzstāda gan Starptautiskā lidosta "Rīga", gan nacionālā aviokompānija "airBaltic". Turklāt aviopārvadājumos aug ne tikai pasažieru skaits. Rīgas lidostā aizvien biežāk nosēžas arī kravas lidmašīnas. Pagājušā gada laikā aviācijas kravu apjoms pieaudzis par apmēram 90%. Turklāt, par spīti tam, ka janvāris un februāris aviācijā tiek uzskatīti par tukšajiem mēnešiem – šī gada pirmajā mēnesī kravu pieaugums lidostā bijis ap 20%.

Ministrs cer, ka uzņemtais attīstības kurss neapstāsies un arī šogad varēsim redzēt lielus notikumus transporta nozarē.