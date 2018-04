"Tev var šķist, ka tu nepatērē īpaši daudz cukura, bet es mudinu ikvienu izmēģināt cukura detoksa programmu kaut reizi mūžā," saka doktors Edvards Grūps (Dr. Edward Group), "Global Healing Center" dibinātājs un vadītājs. "Rezultāti tevi pārsteigs. Tu zaudēsi svaru, tev retāk sāpēs galva, būs vairāk enerģijas un vispārējā pašsajūta – daudz labāka!"

Piedāvājam tavai uzmanībai (un veselībai) doktora Grūpa ieteikumus.

2015. gadā veikts pētījums parādīja, ka atteikšanās no cukura uz nieka 10 dienām ievērojami uzlaboja teju visus vielmaiņas aspektus bērniem ar lieko svaru. Un ne tikai! Cukura ierobežošana uzlabo sirds veselību, holesterīna rādītājus, aknu funkcijas un ilgmūžību.

Viens no vispārsteidzošākajiem cukura detoksa kūres efektiem ir – tavas aukslējas vairāk pielāgosies augļu un dārzeņu dabiskajam saldumam. Ir kaut kāds iemesls, kāpēc saldo sīpolu un saldo kartupeļu nosaukumā ir vārds "salds"! Ja mēs to nespējam sagaršot, tātad mūsu garšas kārpiņas ir krietni zaudējušas jutību. Kad "cukura izjūta" atgriezīsies līmenī, sāks saldi garšot gan tomāti, gan bietes, kurus tu par īpaši saldiem neesi uzskatījis. Un ābols vispār būs salds kā konfekte!

Kolīdz būsi pārtraucis atkarību no cukura un iztīrījis savu sistēmu no tās efektiem, cukurotas kūkas un bulciņas vairs nešķitīs tik neatvairāmas. Es nesaku, ka nemūžam vairs negribēsi cepumiņu, taču, atbrīvojies no cukuratkarības važām, tu varēsi skaidru galvu ievērot mēru.

Trakākais ar cukura atkarību ir tas, ka jo vairāk ēd, jo vairāk kārojas. Cukura detokss palīdzes pārraut šo apburto loku. Lūk, kā tas paveicams.

Plāno uz priekšu

Jau iepriekš nolem, cik ilgs būs tavs detokss. Vajag aptuveni četras nedēļas, lai sajustu attīrīšanās efektu, tāpēc es iesaku to darīt vismaz mēnesi. Ja tas šķiet pārāk nomācoši, vispirms vari izmēģināt nedēļas nogales ekspreskursu. Tas, protams, nesniegs tādu labumu kā mēnesis, bet sākumam derēs...

Vispār jau restorānu pārtika ir pilna ar pievienotu cukuru, un daudzas ēstuves nenodrošina iepazīšanos ar ēdienu sastāvu. Tas nozīmē, ka tīrīšanas laikā tev būs jāgatavo pašam. Ieplāno savas maltītes un laikus iegādājies nepieciešamo. Centies variēt, lai nekļūst garlaicīgi.

Ko neēst cukura detoksa laikā

Izvairies no produktiem ar augstu glikēmisko indeksu. Sāksim ar pašaprotamo – no ēdienkartes pazūd cukurs kā tāds, konfektes, sīrupi, kūciņas, saldējums un saldinātie dzērieni, īpaši – gāzētie, kas patiesībā ir šķidras konfektes ar pievienotām ķīmiskām vielām. Enerģijas dzērieni ir vēl sliktāki!

Uzmanies no slēptajiem cukuriem. Tas varbūt šķitīs pārsteigums, bet salātu un makaronu mērces, jogurti, brokastu pārslas, konservēti augļi, augļu sulas, ledus tēja, smūtiji un daudzi citi apstrādāti produkti nereti ir ar pievienotu cukuru. Restorāna salātos var būt 400 kaloriju un ne grama cukura, bet viss mainās, kolīdz pievieno medus-sinepju mērci!

Detoksa laikā jāatsakās arī no citiem rafinētiem ogļhidrātiem – no produktiem, kuros izmantoti baltie milti.

Līdzās tam detoksa laikā neēd ar cieti bagātus dārzeņus – kukurūzu, baltos kartupeļus, ķirbjus, kabačus. Pirmo divu detoksa nedēļu laikā no ēdienkartes izslēdzami augļi ar augstu glikēmisko indeksu – banāni, ananasi, arbūzi. Žāvēti augļi jāizslēdz pavisam – daudzi augļi un ogas, ko pārdod kā žāvētus, patiesībā ir sukādes (vārīti cukursīrupā).

Izvairies no mākslīgajiem saldinātājiem. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs tīrām ne tikai ķermeni, bet arī aukslējas.

Izlasi sastāvu uz iepakojuma! Tu būsi pārsteigts, cik bieži produktos, uz kuriem rakstīts "nav pievienots papildu cukurs", kā galvenā sastāvdaļa ir minēts tieši cukurs! Tikai tas nosaukts citādā vārdā, piemēram: cukurniedru sula, cukurniedru sīrups, kristāliskā dekstroze, tvaicēts cukurniedru saldinātājs, fruktoze, glukoze, medus, laktoze, Maltas sīrups, kļavu sīrups, melase, augļu nektārs, pankūku sīrups, sukroze.

Ko var un vajag ēst cukura detoksa laikā

Uzskati šo par laiku, kad pilnveidot savas kulinārijas prasmes!

Ēd daudz dārzeņu ar zemu glikēmisko indeksu, īpaši tumzaļos lapu dārzeņus un krustziežus: Kalē kāpostus, spinātus, sarkanos kāpostus, pakčoju, Briseles kāpostus, brokoļus, kāpostus un puķkāpostus – svaigus salātos vai sautētus saulpuķu eļļā.

Iekļauj savā ēdienkartē augu olbaltumus – pākšaugus, sēklas, riekstus, dažādas lēcas. Launagā uzkod valriekstus. Salātiem pievieno ķirbju, saulpuķu un čia sēklas.

Svarīgi iekļaut diētā veselīgos taukus. Daudziem "beztauku" produktiem garšas uzlabošanai vienkārši pievienots cukurs! Lai normāli darbotos, organismam tauki ir nepieciešami, turklāt tie palīdz palēnināt cukuru uzsūkšanos asinīs. Tomēr tas detoksa laikā nav attaisnojums ceptam cālim vai vistai! Ēd veselīgus taukus – olīves, avokado, kokosriekstu eļļu, sēklas, nesaldinātus riekstus.

Tā kā baltie milti un baltie rīsi ir izslēgti, izvēlies pilngraudus – tajos tāpat ir šķiedrvielas. Laba izvēle ir kvīnoja un griķi, amarants un prosa.

Pēc cukura detoksa – ko tālāk?

Kad esi pabeidzis tīrīšanu, būtu svarīgi neatgriezties pie vecajiem, sliktajiem ieradumiem. Neskrien uz konditoreju nosvinēt detoksa beigas! Detokss var palīdzēt restartēt sistēmu, taču tas būs īslaicīgs efekts, ja atgriezīsies vecajā režīmā.

Ja gribas kaut ko uz kārā zoba, atjauno savā ēdienkartē svaigus augļus – mērenās devās. Kafiju vai tēju saldini ar dabīgo medu, stēviju, kļavu sīrupu vai dabīgo augļu cukuru.

Ja esi izturējis nedēļu, pēc laika pamēģini mēneša detoksu, bet pēc tam – ideālā gadījumā – tas kļūs par veselīgu dzīvesveidu.

Avots: "Wakeup-world.com"