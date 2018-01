Hārdens guva 60 punktus, izdarīja 11 rezultatīvas piespēles un izcīnīja 10 atlēkušās bumbas, palīdzot "Rockets" ar 114:107 pieveikt Orlando "Magic". Hjūstonas komandai mačā nācās iztikt bez citiem līderiem Krisa Pola un Trevora Arizas, bet otrās ceturtdaļas sākumā komanda palika arī bez Ērika Gordona, tomēr Hārdens "noplosījās" savu komandas biedru vietā un palīdzēja "Rockets" tikt pie panākuma.

Līdz šim nevienam spēlētājam NBA vēsturē nebija izdevies sasniegt "triple double", gūstot 60 vai vairāk punktus. Hārdens ar 60 punktiem ne tikai labojis savu karjeras rezultativitātes rekordu, bet arī šīs sezonas visas līgas rekordu, kas piederēja Klīvlendas "Cavaliers" spožumam Lebronam Džeimsam. Hārdens ir arī tikai 25. spēlētājs vēsturē, kuram kaut reizi izdevies sasniegt 60 gūto punktu robežu.

Hārdens savu līdzjutēju priekšā par trīs punktiem laboja arī 40 gadus veco "Rockets" rekordu. Kopš 1978. gada 18. marta "Rockets" rezultativitātes rekords – 57 punkti - piederēja Kalvinam Mērfijam, kurš šobrīd ir viens no "Rockets" mājas spēļu televīzijas komentētājiem. Rekorda sasniegšanas brīdī Mērfijs gan nekomentēja, bet atradās tribīnēs un, stāvot kājās, aplaudēja Hārdenam.

Congratulations to @JHarden13 for breaking my record. I've been honored to hold the #Rockets single game scoring record for 40 years. James you are a class act! https://t.co/NWJnAL4U3J