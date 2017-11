"Pacers" savā laukumā pārliecinoši pieveica Sakramento komandu, uzvarot ar 101:83 (24:13, 31:17, 14:18, 32:35). Domantam šai mačā "double-double" – 12 punkti un 16 atlēkušās bumbas. rezultatīvākais Indianas komandā ar 17 punktiem bija Bojans Bogdanovičs.

Līdzīgi kā Kristaps Porziņģis arī 21 gadu vecais Domants Sabonis šosezon uzrāda izcilus personiskos rezultātus. Lietuvietis ir kļuvis par līderi NBA "double-double" statistikā starp spēlētājiem, kas līgā aizvada pirmo vai otro sezonu.

Domantis Sabonis is averaging a double-double while shooting over 60%. Only two players have done that in the 1st or 2nd season pic.twitter.com/hN0vW36UME— Basketball Reference (@bball_ref) October 30, 2017