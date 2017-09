Latvija spēles gaitā ieguva 29 punktu pārsvaru, ko izsēja pēdējā ceturtdaļā, kad nespēlēja vairāki līderi. Spēles izskaņā gan izdevās nosargāt uzvaru un gūt otro panākumu trīs spēlēs.

Latvijas izlases rindās tuvu valstsvienības rekordam "Eurobasket" turnīros bija Kristaps Porziņģis, kurš guva 28 punktus, no tiem 21 jau pirmajā puslaikā. Tikmēr Latvijas izlases rekordu sasniedza Dairis Bertāns, kurš mačā realizēja septiņus tālmetienus, par vienu precīzu trijnieku labojot valstsvienības labāko sasniegumu. Visā mačā jaunākajam no brāļiem Bertāniem 22 punkti. Vēl Latvijas izlases rindās 13 punktus guva Jānis Strēlnieks, bet 11 punktus - Jānis Timma.

Latvijas izlase šajā mačā realizēja 17 no 34 trīspunktu metieniem, tikai par vienu precīzu tālmetienu atpaliekot no valstsvienības rekorda Eiropas čempionātos.

Lielbritānijai, kas pēdējo ceturtdaļu uzvarēja ar 34:13, rezultatīvākais ar 23 punktiem bija Gabe Olaseni.

Latvijai jau pēc nepilnām 24 stundām gaida svarīga spēle cīņā par labāku pozīciju D grupas kopvērtējumā - rīt pretiniekos Krievija, kas pirmajās divās spēlēs uzvarēja Turciju un Serbiju.

Eurobasket 2017: Latvija - Lielbritānija

Ainars Bagatskis pēc spēles nebija diez ko priecīgs par notikumiem cīņas galotnē."Spēles laikā spēlētājiem teicu un arī sev - spēle ir 40 minūtes, nevis tur 25. Lai gan, nav svarīgi, kā spēlējām, svarīga ir uzvara," sacīja Bagatskis.Plašāku Jāņa Bendzika reportāžu par Bagatska un citu spēlētāju sacīto jau drīzumā lasiet portāla "Delfi" speciālajā sadaļā "Eurobasket 2017".

Šobrīd "Eurobasket 2017" tuvojas beigām dienas pirmā spēle Klužā - pēc trim ceturtdaļām Ungārija ar 66:58 uzvar Čehiju. Šī abām komandām ir svarīga spēle cīņā par iekļūšanu labāko četriniekā grupā.

Latvija - Lielbritānija 97:92 Spēle noslēgusiesBriti dažās sekundēs samazina starpību līdz -5, tad Janičenoks kļūdās divos sodos. Britiem gan nesekmīgs uzbrukums, un tad Strēlnieks ar diviem sodiem atrisina pēdējās bažas.

Latvija - Lielbritānija 94:88Briti pamatīgi iemidzinājuši Latvijas izlasi. 40 sekundes pirms beigām vairs tikai +6. Bagatskis ņem pārtraukumu

Latvija - Lielbritānija 94:83Lielbritānijai izdodas izglābties no sagrāves, jo Latvijas līderi daudz atpūtās.

Bagatskis sūta laukumā ne tikai Strēnieku, bet arī Porziņģi un Timmu. Laukumā arī Dairis Bertāns.

Tomēr Strēlnieks ir atpakaļ uz rezervistu soliņa, un viņš atgriezīsies laukumā.

Strēlnieks pēc maiņas pameta laukumu un devās uz ģērbtuvēm. Acīmredzami, pašsajūta joprojām nav pati labākā, taču viņš tik un tā izcēlās ar 9 punktiem un 9 piespēlēm.

Latvija - Lielbritānija 90:74Latvija bez līderiem nespēj palielināt pārsvaru, tieši pretēji - briti pietuvojas. īpaši neiet spēle vetrāniem Blūmam un Janičenokam, kuri netrāpa vairākus brīvus metienus. Bagatskis ņem pārtraukumu

Latvija - Lielbritānija 89:65Latvijas līderi atpūšas, Bagatskis ļauj spēlēt tiem, kam līdz šim bijis mazāks spēles laiks. Spēle diezgan atraisīta un Latvija tuvojas 100 punktu robežai pēc Blūma trijnieka

Sākas 4. ceturtdaļa

Vēl viens vēsturiskais mačs Latvijas izlases izpildījumā. Dāvis Bertāns labojis Latvijas izlases rekordu Eiropas čempionātos, trāpot septiņus tālmetienus. Līdz šim neviens cits spēlētājs vairāk par sešiem Eiropas čempionāta finālturnīrā nebija trāpījis.

84:58. Noslēgusies 3. ceturtdaļa. Britiem trešdaļas izskaņā izdevās trāpīt tālmetienu.

84:55Šķēle pirmo reizi iznāca laukumā un uzreiz stājās uz soda metienu līnijas, trāpot vienu no diviem. Gražulis pacietīgi spieda Klārku zem groza un tad atmeta Timmam, kurš iemeta tālmetienu, bet nākamajā uzbrukumā pats Gražulis ar āķa metienu guva divus punktus.

78:55Strēlnieks divreiz izgāja cauri britu aizsardzībai, kā nazis siltam sviestam, bet Porziņģis starp šīm epizodēm izcēlās ar 2+1 punktu gājienu. Tad vēl Blūms bija precīzs no tālās distances.

Latvija - Lielbritānija 68:53Ļoti strauji aug punktu skaits abām komandām. Latvijai joprojām nav diez ko liels pārsvars, bet drošs.Timma un Dairis realizē trijniekus, atjaunojot +15.

Latvija - Lielbritānija 60:44Latvija gūst 4 punktus, briti atbild ar 4 punktiem pēc kārtas. Dāvis Bertāns tad iemet tāmetienu (viņam jau 16 punkti). Un vēl viens trīspunktnieks Dāvim. Fantastiski!

Sākas 2. puslaiks

Latvijas izlase šajā mačā no spēles met gandrīz ar 50% precizitāti. Trāpīti arī 10 no 20 tālmetieniem, kas arī ir iespaidīgs rādītājs. Kļūdu šajā mačā ir vairāk nekā iepriekš, taču ar bumbas kustību viss ir kārtībā, to parāda rezultatīvo piespēļu skaits. Taču soda laukumā briti guvuši pusi no saviem punktiem, un tas aizsardzībā ir jāuzlabo.

Šajā spēlē 10 punktu pārsvars vēl galīgi neko nenozīmē. Abas komandas demonstrē uzbrukuma basketbolu un aizsardzība nedaudz palikusi otrajā plānā. Tajā pašā laikā bieži negadās Latvijas izlasē redzēt tik dominējošu sniegumu uzbrukumā, kādu šajā mačā rāda Porziņģis. Viņam 21 punkts un 6 atlēkušās bumbas, Dāvim Bertānam 13 punkti, bet Jānis Strēlnieks atkal aizvada teicamu spēli – pieci punkti un sešas rezultatīvas piespēles.

Latvija - Lielbritānija 50:40. Noslēdzies 1. puslaiks Janičenoks saņem diezganjocīgu sodu pēdējās sekundēs, nejauši uztriecoties virsū pretiniekam. Komandas gan punktus negūst pēdējā minūtē un Latvija pārtraukumā dodas ar +10.

Latvija - Lielbritānija 50:40Porziņģis izpaužas ar vē vienu danku! KP jau 21 punkts puslaikā. Puslaika izskaņā viņš tiek nomainīts, lai pietupītu viņa spēku. Latvijas izlasei diezgan pavirši nospēlē dažas epizodes un neilgi pirms pārtraukuma Bagatskis sasauc sapulci.

Latvija - Lielbritānija 48:34Briti iemet tālmetienu, tad astoto Latvijas trijnieku iemet Dairis. Tad Dairis iedod skaistu piespēli, bet KP dunks nesanāk. Tad izgāžas Timma, kuram nepadodas "tomahawk dunk"! Nelielo haosu pārtrauc Dairis ar devīto Latvijas tālmetienu. Desmito tālmetienu iemet Porziņģis!

Latvija - Lielbritānija 39:31Britiem bija iespēja izlīdzināt rezultātu vai pat izvirzīties vadībā, bet to neizmanto. Bet Dāvis Bertāns šodien uguņo - iemet savu trešo trijnieku spēlē! Strēlnieks arī iemet trijnieku, pēc kā briti ņem pārtraukumuLai gan Latvijas vizuālais pārsvars škiet nospiedošs, 10 punktu pārsvars vēl nav bijis ne reizi.

Latvija - Lielbritānija 31:27Dāvis Bertāns iemet trijnieku ar sodu un gūst 4 punktus vienā uzbrukumā! Briti atbild ar Laurensa trijnieku un Okerefora prcīzu metienu pār Porziņģi. KP otrā laukuma galā triec bumbu grozā, arī Boatengs triec bumbu grozā.

Sākas 2. cetrurtdaļa

Porziņģa sniegums spēles pirmajās minūtēs bija perfekts, vēl lielāks prieks ir par to, ka arī pēc viņa došanās atpūtā atradās spēlētāji, kuri turpināja Latvijas komandai gūt punktus. Ir izdevies aizsardzībā britiem atņemt tālmetienus, viņiem izmesti tikai divi metieni abi neprecīzi. Ja izdosies soda laukumā nedaudz vairāk ierobežot pretiniekus, tad spēle pilnībā pāries mūsu kontrolē.

Latvija - Lielbritānija 25:20. Noslēgusies 1. ceturtdaļaLatvija nosargā pretinieku uzbrukumu 24 sekundēs, bet tad Dāvis Bertāns pēc iznākšanas laukumā trāpa savu pirmo metienu. Bertānam vēl viens tālmetiens, bet briti pietuvojas līdz 20:22. Ceturtdaļas beigās līdz ar beigu signālu Šmits iemet ar sodu un trāpa arī sodiņuBritiem 10 minūtēs tikai viens sods, kas saņemts pēdējā sekundē

Latvija - Lielbritānija 14:14Ļoti mānīgs spēles sākums. Izskatās, ka Latvija viegli gūst punktus, bet briti neļauj Latvijai justies komfortabli un izlīdzina rezultātu.

Latvija - Lielbritānija 14:8 Pēc pārtraukuma briti gūst sešus punktus pēc kārtas. Strēlnieks gūst punktus ar pustālo pēc Gražuļa laba bloka un Porziņģis ar tālmetienu atjauno Latvijai lielāku pārsvaru. Tad KP skaisti aizsardzībā nospēlē ar efektīgu bloku!

Latvija - Lielbritānija 9:2Jāsaka, ka Porziņģis-Lielbritānija 9:2. KP saņem piespēli no Strēlnieka zem groza un seko trešais danks spēlē. Visi deviņi punkti mūsu NBA zvaigznei!Lielbritānija pieprasa pārtraukumu

Latvija - Lielbritānija 7:2Timma pamana soda laukumā ieskrējušo Porziņģi un seko slam dunk! Latvijai iestrēgst nākamais uzbrukums, par ko soda briti - Olašeni iemet ar sodu. Porziņģis atbild ar tālmetienu un tad "put back" danks!

Spēle sākusies

Komandas laukumā, valstu himnas un tad spēle!

Uzvarētāji sastāvu nemaina. Latvijas izlases sākumsastāvā dosies Jānis Strēlnieks, Dairis Bertāns, Jānis Timma, Andrejs Gražulis un Kristaps Porziņģis.

Jānis Timma uzskata, ka Lielbritānijas izlase šajā turnīrā var spēlēt ļoti nepiespiesti, jo viņi ir pastarīšu lomā: "No viņiem neviens neko negaida. Lielbritānijas spēlētāji Eiropā nav tik labi zināmi. Viņiem ir brīvākas rokas, jo nav tāds spiediens. Savukārt mums ir jāiet un jāspēlē tāpat kā pret Serbiju un Beļģiju."

Kā jau vēstījām dienas pirmajā pusē, vislielākās neskaidrības bija par Mārtiņa Meiera spēlēšanu. Viņš ar komandu nav iznācis laukumā, līdz ar to tas nozīmē, ka ārstiem nav izdevies savest kārtībā Meiera veselību. Viņš šodien nespēlēs.

4. septembra spēles
Klužas grupa 15:00 Ungārija - Čehija 17:45 Melnkalne - Horvātija 20:30 Spānija - Rumānija
Stambulas grupa 14:15 Latvija - Lielbritānija 17:00 Beļģija - Krievija 21:00 Serbija - Turcija
Pēc vakardienas spēlēm interesanta situācija ir A un B grupās, kur spēļu iznākumi bijuši pagaidām pārsteidzošākie. Grupu kopvērtējumus un spēļu grafiku aicinām aplūkot DELFI speciālajā sadaļā. http://www.delfi.lv/sports/news/eurobasket/turnira-tabulas/

Lielbritānijas izlasē pēc divām spēlēm rezultatīvākais ar vidēji samestajiem 18 punktiem ir Geibs Olseni, bet 14 punktus pievienojis Dens Klārks. Briti vidēji spēlē izdara 19,5 rezultatīvas piespēles, kas parāda, ka viņi labi prot kustināt bumbu. Kopumā abu komandu statistika izskatās diezgan līdzīgi.

Arī Strēlnieks laukumā aktīvi iesilda roku un izdara metienus. Izskatās, ka viņam būs izdevies gandrīz pilnībā izveseļoties.

Pirms spēles Rolands Šmits laukuma centrā draudzīgi papļāpā ar Lielbritānijas izlases līderi Denu Klārku. Abi iepriekš bijusi komandas biedri "Fuenlabrada" komandas sistēmā.

Spēlē pret Beļģiju Jānis Strēlnieks Latvijas izlases piespēļu rekordu sasniedza ar veselības problēmām, un viņš svētdienas treniņā nepiedalījās, bet šodien viņš ir gatavs spēlēt.

Pēc divām spēļu kārtām Latvija ir ar vidēji gūtiem 87 punktiem ir ceturtā rezultatīvākā komanda čempionātā, bet Lielbritānija ieņem 11. vietu (80).Savukārt Jānis Strēlnieks ir pirmajā vietā piespēlētāju sarakstā, vidēji izdarot 8,5 rezultatīvas piespēles, bet Kristaps Porziņģis ir sestais rezultatīvākais (vidēji spēlē 22,5 punkti). Lielbritānijas izlases pamanāmākais vīrs Gabs Olaseni, kurš ieņem 1. vietu starp atlēkušo bumbu izcīnītājiem (vidēji 12) un 15.vietu starp rezultatīvākajiem (18).

Pirms šīs spēles saņemtas labas ziņas! Dāvis Bertāns varēs piedalīties mačā, viņa traumētajam rokas pirkstam iegādāta speciāla uzmava. Savukārt par citiem spēlētājiem, kuriem ir veselības problēmas, skaidrības vēl neesot. Apšaubāma Mārtiņa Meiera piedalīšanās mačā. http://www.delfi.lv/sports/news/eurobasket/zinas/davis-bertans-sanemis-arstu-atlauju-spelet-maca-pret-lielbritaniju.d?id=49205729

Ainars Bagatskis par šīs dienas pretiniekiem teica: "Lielbritānija spēlē aktīvu un enerģisku basketbolu, viņiem ir ļoti daudz kustības gan ar bumbu, gan bez bumbas," skaidroja treneris, kurš piebilda, ka briti spēlē līdzīgā stilā kā Beļģija."

Lielbritānijas izlases galvenais treneris Džo Prantijs pirms spēles ar Latviju: "Latvija ir ļoti talantīga komanda, viņiem uzbrukumā ir lieliska bumbas kustība, viņiem ir lieliski metēji no distances." http://www.delfi.lv/sports/news/eurobasket/zinas/lielbritanijas-izlases-treneris-latvijas-valstsvieniba-porzingis-nav-vienigais-lieliskais-speletajs.d?id=49204089

Pirms šī mača Latvijas basketbola izlasi piemeklējušas veselības problēmas, jo spēlētāji saķēruši infekcijas bacili. Tas, protams, treneri dara bažīgu. http://www.delfi.lv/sports/news/eurobasket/zinas/vairaki-latvijas-izlases-basketbolisti-sakerusi-virusu.d?id=49204231

Latvija ar Lielbritānijas izlasi līdz šim aizvadījusi četras pārbaudes spēles un visās izcīnītas uzvaras. 2009. gadā “Efes Pasaules kausa” izcīņā Ankarā ar 86:84, 2011. gadā Jelgavā 74:51, 2012. gadā Vusterā 77:73 un 76:68. Pirms tam ar Anglijas izlasi bilance ir četras uzvaras un viens zaudējums. Eiropas čempionāta kvalifikācijas turnīra spēlēs Rīgā uzvara ar 94:67 (1995) un zaudējums ar 90:97 (1999), izbraukumā Lesterā uzvara ar 76:66 (1996) un Koventri ar 74:69 (2000). Pārbaudes turnīrā Aleksandrijā uzvara ar 90:69.

Latvijas basketbola izlasi pirmdien sagaida mačs ar Lielbritānijas valstsvienību, kuru D apakšgrupā var uzskatīt par pastarīti. Briti pirmajās divās spēlēs piedzīvojušas zaudējumus Beļģijai un Turcijai, tomēr abās spēlēs tā parādīja labu cīņas sparu un precizitāti metienos.