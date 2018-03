Pēc žurnālista rīcībā esošās informācijas, FIFA ir brīdinājusi Grieķijas Futbola federāciju par iespējamu diskvalifikāciju, ja tā nespēs izvairīties no drošības pārkāpumiem valsts čempionātā.

Breaking: Fifa say Greece could be suspended from world football if its national governing body fails "to take proper actions by the competent bodies to eradicate all sorts of violence in order to guarantee the smooth running of the national competitions."— Richard Conway (@richard_conway) March 12, 2018