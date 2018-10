Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) Ētikas komisija nesteidz skatīt lietu par Latvijas Regbija federācijas (LRF) prezidenta Aivara Pilenieka rīcību, kurš sacensībās ārzemēs fiziski iespaidojis vienu no jaunajiem Latvijas regbistiem.

Pirms divām nedēļām portāls "Delfi" vēstīja, ka septembra sākumā Ungārijā notikušā Eiropas regbija-7 čempionāta laikā Pilenieks pēc vienas no spēlēm ar dūri pa seju iesitis vienam no Latvijas komandas spēlētājiem. Pats LRF prezidents sarunā ar portālu "Delfi" noliedza fizisku iespaidošanu un apgalvoja, ka nav pieskāries kādam no U-18 izlases spēlētājiem. Pēc tam, kad publiski bija izskanējusi informācija par notikušo, Pilenieks aģentūrai LETA vairs nenoliedza atgadījumu, apgalvojot, ka "tas nebija sitiens".

Pēc notikušā Latvijas izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis aicināja izvērtēt Pilenieka atbilstību amatam. Tāpat Šadurskis aicināja šo jautājumu izskatīt LOK Ētikas komisijā un izvērtēt, vai šādā rīcībā nav saskatāmi LOK Ētikas kodeksa normu pārkāpumi. Neilgi pēc tam līdzīgu aicinājumu izplatīja LOK, norādot, ka LOK Ētikas komisijā izvērtēšana paredzētas tuvākā laikā.

Tomēr divu nedēļu laikā LOK Ētikas komisijas priekšsēdētājs Raimonds Rublovskis nav izziņojis sēdes sasaukšanu, bet pēc portāla "Delfi" interesēšanās noteica, ka ātrāk par 10. oktobri neplāno sasaukt sēdi. Sākotnēji Rublovskis nesteigšanos pamatoja ar to, ka LOK prezidents Aldons Vrubļevskis atrodas ārpus Latvijas, bet vēlāk jau attaisnojās ar nespēju savākt komisijas kvorumu.

LOK Ētikas komisijas darbības nolikumā gan nav minēts, ka sēdēs būtu jāpiedalās LOK prezidentam, bet pašas LOK Ētikas komisijas sēdes ir slēgtas. Izskatot kādu konkrētu lietu, uz sēdi tiek aicināti Ētikas komisijas locekļi un iesaistītās puses. LOK prezidents nav ne Ētikas komisijas loceklis, ne iesaistīts šajā incidentā.

Pēc Rublovska teiktā, iesaistītās puses esot informācijas par Ētikas komisijas vēlmi izskatīt šo jautājumu. Iesaistītās personas lūgtas sagatavot savus paskaidrojumus šajā lietā.

LOK Ētikas komisijā kopā ar Rublovski darbojas Gunta Baško, Ingrīda Amantova, Jānis Karavaičiks un Andris Kalniņš. Lai gan Rublovskis apgalvoja, ka nav bijis iespējams sasaukt sēdi kvoruma trūkuma dēļ, portāls "Delfi" tam neguva apstiprinājumu.

Pats Rublovskis pēdējās nedēļās bija Latvijā, bijis redzams dažādos pirmsvēlēšanu pasākumos, tomēr LOK Ētikas komisijas sēdi nav steidzies rīkot.

Rīgas sporta manēžas direktors Karavaičiks bija pārsteigts par Ētikas komisijas sēdes sasaukšanu un iespējamo jautājumu iekļaušanu izskatīšanai, jo Rublovskis ar viņu nav sazinājies šo divu nedēļu laikā. Karavaičiks apstiprināja, ka pēdējās divās nedēļās ir bijis Latvijā un varējis ierasties uz sēdi, ja tāda būtu rīkota.

Tāpat kā Karavaičiks, arī Kalniņš pēdējās divās nedēļās bijis Latvijā un būtu gatavs piedalīties komisijas sēdē, ja tā tiktu sasaukta. Kalniņš gan bija dzirdējis, ka gatavojas komisijas sēde, tomēr Rublovskis līdz šim nav paziņojis iespējamo sēdes datumu.

Par iespējamo sēdi nebija informēta Amantova. Murjāņu sporta skolas direktorei šobrīd ir slimības lapa un viņa atkopjas pēc operācijas.

Latvijas basketbola izlases kapteine Baško pēc septembrī notikušā Pasaules kausa pēdējās nedēļās trenējās kopā ar valsts čempionvienību "TTT Rīga" un aizvadījusi pirmās spēles, līdz ar to bija sasniedzama. Tā kā basketbolistei otrdien ir atbildīga spēle, tad portāls "Delfi" nolēma netraucēt sportisti pirms šīs cīņas.

LOK Ētikas komisijas darbības nolikums paredz, ka sēde ir jāsasauc 15 darba dienu laikā pēc rīkojuma vai iesnieguma saņemšanas LOK kancelejā. Komisijas priekšsēdētājs nodrošina pievienoto dokumentu nosūtīšanu komisijas locekļiem ne vēlāk kā piecas darba dienas pirms sēdes. LOK aicinājumu izplatīja 25. septembrī, tādējādi Ētikas komisijas sēdei vajadzētu notikt ne vēlāk kā 16. oktobrī, bet komisijas locekļiem izskatāmo jautājumu dokumentus vajadzētu saņemt vēlākais otrdien, 9. oktobrī.