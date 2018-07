Ostapenko maču iesāka ar uzvarētu pretinieces serves geimu, bet pēc tam viņa zaudēja trīs geimus pēc kārtas. Pēc tam viņai izdevās atspēlēt breika deficītu un izlīdzināt rezultātu 3-3, bet pie rezultāta 5-5 viņa lauza pretinieces servi un pēc tam aizvadīja lielisku serves geimu.

Otrā seta sākumā abas tenisistes apmainījās ar breikiem, taču Ostapenko spēja vēlreiz uzvarēt pretinieces serves geimu, un šo pārsvaru viņa nosargāja līdz mača beigām.

Ostapenko šī bija pirmā uzvara pār Cibulkovu. Abām šī bija trešā savstarpējā spēle, un līdz šim slovākiete bija uzvarējusi iepriekšējos dueļos. Pusfināla sasniegšana Ostapenko deva 780 WTA ranga punktus. Ostapenko pērn Vimbldonas čempionātā apstājās ceturtdaļfinālā.

Pusfinālā Ostapenko tiksies ar vācieti Angeliku Kerberi, kura WTA rangā ieņem desmito vietu. Kerbere ceturtdaļfinālā ar rezultātu 6-3, 7-5 pārspēja krievieti Darju Kasatkinu. 2016. gadā vāciete spēlēja Vimbldonas čempionāta finālā. Ostapenko un Kerbere aizvadīs pirmo savstarpējo spēli.

Ostapenko pirmajā kārtā ar 6-3, 7-6 (7:5) uzvarēja Lielbritānijas sportisti Ketiju Dannu, bet pēc tam otrajā kārtā viņa 6-1, 6-3 pārspēja Kirstenu Flipkensu no Beļģijas. Trešajā kārtā Latvijas sportiste ar rezultātu 6-0, 6-4 pārspēja Vitāliju Djatčenko no Krievijas, savukārt astotdaļfinālā ar rezultātu 7-6 (7:4), 6-0 pārspēja Baltkrievijas sportisti Aļaksandru Sasnoviču.

Portāls "Delfi" piedāvāja šī mača teksta tiešraidi, kurā var lasīt detalizētu notikumu aprakstu

Vimbldonas čempionāts: Jeļena Ostapenko – Dominika Cibulkova

Ostapenko pretiniece pusfinālā būs vāciete Angelika Kerbere, kura ar rezultātu 6-3, 7-5 pārspēja Darju Kasatkinu no Krievijas.

Ostapenko pirmo reizi karjerā iekļūst Vimbldonas čempionāta pusfinālā.

Jeļena Ostapenko – Dominika Cibulkova 7-5, 6-4. Ostapenko uzvar spēli. Ostapenko ar bekhenda uzbrukumu guva punktu, tad Cibulkova netika galā ar servi. Latviete ar forhenda sitienu panāca 40:0, bet pēc tam skaistā izspēlē ar vēl vienu sitienu no labās viņa noslēdza maču.

Jeļena Ostapenko – Dominika Cibulkova 7-5, 5-4Cibulkova pieļāva dubultkļūdu, bet pēc tam Ostapenko bija lieliska uzbrukuma iespēja, taču bumbiņa atdūrās tīklā. Slovākietes nākamajā izspēlē izdarīties sitiens lidoja ārpus laukuma, bet pēc tam skaistā izspēlē arī Ostapenko kļūdījās, trāpot tīklā. Latvijas tenisiste sita ārpus laukuma uzbrukumā no labās serves uzņemšanā, taču Cibulkovai neizdevās noturēt aizsardzību turpinājumā. Cibulkova ar labām servēm nosargāja šo geimu.

Jeļena Ostapenko – Dominika Cibulkova 7-5, 5-3Ostapenko pārliecinoši aizvadīja serves geimu, pretinieci atstājot "sausā".

https://twitter.com/SoLaMenace/status/1016673480052498432

Jeļena Ostapenko – Dominika Cibulkova 7-5, 4-3Ostapenko guva pirmo punktu pie Cibulkovas serves, pēc tam slovākiete sita bumbiņu ārpus laukuma. Latvijas tenisiste divas reizes pēc kārtas mēģināja ātri uzbrukt, bet abas reizes bija neprecīza. Nākamās divas izspēles Ostapenko zaudēja.

Jeļena Ostapenko – Dominika Cibulkova 7-5, 4-2Ostapenko pēc asiem uzbrukumiem devās tuvāk tīklam un trieca bumbiņu laukumā, bet turpinājumā viņa pieļāva dubultkļūdu. Ar savu aktivitāti Latvijas tenisiste panāca rezultātu 40:15, bet viņa netrāpīja laukumā nākamajā izspēlē. Cibulkova nospēlēja sarežģītu saīsināto sitienu, taču Ostapenko to paspēja uzņemt un guva punktu ar sitienu gar sāna līniju.

Jeļena Ostapenko – Dominika Cibulkova 7-5, 3-2. Ostapenko lauž pretinieces servi. Katra tenisiste pieļāva pa kļūdai, bet Ostapenko pēc tam guva divus punktus ar sitieniem no kreisās. Ostapenko labi nospēlēja serves uzņemšanā, un Cibulkovai neizdevās trāpīt laukumā.

Jeļena Ostapenko – Dominika Cibulkova 7-5, 2-2. Ostapenko zaudē serves geimu.Ostapenko serves geimu sāka ar dubultkļūdu, bet tad Cibulkova sita laukuma stūrī, kamēr latviete skrēja pretējā virzienā. Ostapenko izspēlēja labu kombināciju, taču viņas noslēdzošais sitiens atdūrās tīklā. Cibulkova labi uzņēma servi un ar nākamo sitienu guva punktu.

Jeļena Ostapenko – Dominika Cibulkova 7-5, 2-1. Ostapenko lauž pretinieces servi. Ostapenko ar savu agresivitāti guva pirmo punktu pie pretinieces serves, bet tad Cibulkova pieļāva dubultkļūdu. Latvijas tenisiste mainīja izspēles virzienu, taču trāpīja tīklā, savukārt tam sekoja Cibulkovas kļūda. Ostapenko kļūdījās sitienā no kreisās, bet noslēgumā viņa panāca pretinieces neveiksmīgo sitienu.

Jeļena Ostapenko – Dominika Cibulkova 7-5, 1-1Ostapenko sitiens no labās izlidoja ārpus laukuma, bet pēc tam viņa izpildīja "eisu". Trešajā izspēlē viņai vēlreiz nesanāca forhenda uzbrukums, bet Cibulkova skrējienā netrāpīja aizsardzības sitienu. Pēc serves Ostapenko spēcīgi sita no labās, panākot 40:30, bet noslēgumā izdevās veiksmīga serve.

Jeļena Ostapenko – Dominika Cibulkova 7-5, 0-1Cibulkova otro setu sāka ar labu servēšanu un izvirzīšanos vadībā ar 40:0. Ostapenko punktu atspēlēja ar skaistu uzbrukumu, bet pēc tam slovākiete pieļāva dubultkļūdu. Skaistā izspēlē Ostapenko netrāpīja laukumā.

Sākas 2. sets.

https://twitter.com/Wimbledon/status/1016667514707828741

https://twitter.com/carole_bouchard/status/1016667713207439360

https://twitter.com/livetennis/status/1016667448244916224

Jeļena Ostapenko – Dominika Cibulkova 7-5. Ostapenko uzvar 1. setu. Ostapenko pacietīgi uzbruka un panāca Cibulkovas kļūdu. Slovākietei "norāvās" sitiens, un bumbiņa aizlidoja tribīnēs, bet Ostapenko pēc tam ar "eisu" panāca 40:0. Ar vēl vienu netveramu servi viņa noslēdza 1. setu.

Jeļena Ostapenko – Dominika Cibulkova 6-5. Ostapenko lauž pretinieces servi. Ostapenko ļoti precīzi uzbruka serves uzņemšanā, trāpot sitienu no labās asā leņķī. Cibulkova turpināja ar dubultkļūdu, bet tad Ostapenko no kreisās trāpīja pa sāna līniju un ieguva trīskāršo breikbumbu. Latvijas tenisiste uzņēma servi un sita no kreisās gar sāna līniju, laužot pretinieces servi.

Jeļena Ostapenko – Dominika Cibulkova 5-5Ostapenko izdevās veiksmīgs geima sākums - vispirms pēc viņas sitiena bumbiņa no tīkla iekrita pretinieces laukumā, bet tad viņas agresīvie uzbrukumi panāca pretinieces kļūdu. Pēc tam viņa panāca 40:0. Cibulkova vienu punktu atguva, tomēr spēcīga serve deva uzvaru nesošo punktu.

Jeļena Ostapenko – Dominika Cibulkova 4-5 Cibulkovai serves geimā izdevās gūt trīs punktus pēc kārtas, bet Ostapenko punktu atguva ar viltīgu sitienu, ko pretiniece nespēja dabūt pāri tīklam. Pagarināt šo geimu Latvijas tenisistei neizdevās, jo viņa arī sita tīklā.

Jeļena Ostapenko – Dominika Cibulkova 4-4Abas tenisistes turpināja līdzīgo spēkošanos sev ierastajā agresīvajā spēles stilā, bet tad Ostapenko ar divām labām servēm pēc kārtas noslēdza geimu.

Jeļena Ostapenko – Dominika Cibulkova 3-4Abas tenisistes rādīja kvalitatīvu tenisu, un pēc četrām izspēlēm rezultāts bija 30:30. Cibulkovai pēc tam izdevās noķert Ostapenko uz pretkustību, bet noslēgumā latviete netrāpīja laukumā sitienu pa diagonāli.

Jeļena Ostapenko – Dominika Cibulkova 3-3Cibulkova izsita bumbiņu ārpus laukuma, bet pēc tam Ostapenko paveicās, kad bumbiņa pārvēlās pāri tīklam un iekrita laukumā. Latvijas sportiste pēc tam skaisti apspēlēja pretinieci. Lai arī viņa vienu punktu zaudēja, savu serves geimu izdevās beidzot uzvarēt.

Jeļena Ostapenko – Dominika Cibulkova 2-3. Ostapenko lauž pretinieces servi. Cibulkova guva ātru punktu, bet Ostapenko pēc tam uzņēma servi un guva punktu no kreisās. Cibulkova lieliski nospēlēja pie tīkla, bet tad viņa netika galā ar Ostapenko forhenda sitienu. Latviete gandrīz jau bija apspēlējusi Cibulkovu, taču viņas uzbrukuma sitiens trāpīja tīklā, tomēr viņa divas reizes guva punktu ar uzbrukumu serves uzņemšanā. Noslēgumā Ostapenko lieliski izspēlēja saīsināto sitienu.

Jeļena Ostapenko – Dominika Cibulkova 1-3. Ostapenko zaudē serves geimu.Ostapenko atkal serves geimu sāka ar dubultkļūdu, tomēr pēc tam viņa darbojās agresīvāk un panāca Cibulkovas autu. Trešajā izspēlē Ostapenko beidzot izpildīja labu pirmo servi, spēra divus soļu tuvāk tīklam un guva "tīru" punktu. Tad Latvijas tenisiste divas reizes kļūdījās, kas deva Cibulkovai breika iespēju. Ostapenko vēlreiz sita tīklā un zaudēja serves geimu.

https://twitter.com/Renestance/status/1016658241470844928

Jeļena Ostapenko – Dominika Cibulkova 1-2Geima sākumā abas tenisistes apmainījās ar kļūdām, taču noslēgumā Ostapenko divreiz netika galā ar servēm.

Jeļena Ostapenko – Dominika Cibulkova 1-1. Ostapenko zaudē serves geimu.Ostapenko sāka ar dubultkļūdu, un arī otrā izspēle viņai bija neveiksmīga, bumbiņai lidojot tīklā. Tad Latvijas sportiste netrāpīja laukumā, nonākot iedzinējos ar 0:40. Ostapenko tā arī neatrada ritmu servēs un "sausā" zaudēja geimu.

Jeļena Ostapenko – Dominika Cibulkova 1-0. Ostapenko lauž pretinieces servi. Ostapenko maču iesāka ar lielisku uzbrukumu no labās laukuma stūrī, bet nākamajās izspēlēs Cibulkova pieļāva kļūdas. Latvijas tenisiste uzreiz ieguva trīskāršo breikbumu, bet pirmās divas iespējas neizdevās izmantot, jo sitiens no kreisās abās reizēs bija ļoti neveiksmīgs. Tad viņa netrāpīja laukumā uzbrukumu serves uzņemšanā, un rezultāts kļuva 40:40. Cibulkovas aizsardzības sitiens ielidoja tīklā turpinājumā, kam sekoja Latvijas tenisistes bekhenda uzbrukums, kas pavisam nedaudz izgriezās ārā no laukuma. Slovākiete pieļāva dubultkļūdu, bet arī šo iespēju lauz pretinieces servi Ostapenko neizmantoja, garā un ātrā izspēlē trāpot tīklā. Tad Ostapenko ļoti asā leņķī uzņēma servi un guva fantastisku punktu, bet pēc tam pie tīkla guva punktu.

Spēle sākusies! Ostapenko maču sāk ar serves uzņemšanu.

Abas tenisistes jau devušās laukumā. Pēc neilgas iesildīšanās spēle sāksies!

https://twitter.com/protennisfan/status/1016652403574050817

Savukārt Cibulkova turnīru sāka ar uzvaru 7-6 (7:3), 6-1 pret francūzieti Alizē Kornē, tam sekoja panākums pret mājinieci Džoannu Kontu ar 6-3, 6-4, trešajā kārtā Cibulkova pārspēja ranga 15.vietas īpašnieci Elisu Mertensu no Beļģijas, bet astotdaļfinālā ar rezultātu 6-4, 6-1 pieveica Taivānas tenisisti Suveju Sje.

Ostapenko šo turnīru aizvada diezgan pārliecinoši. Arī vakar astotdaļfināla mačā viņa pēc atspēlēšanās pirmajā setā no 2-5 otro setu uzvarēja ar 6-0. http://www.delfi.lv/sports/news/other_kinds/teniss/ostapenko-skaista-maniere-sasniedz-vimbldonas-cempionata-ceturtdalfinalu.d?id=50197231

Jeļena Ostapenko par gaidāmo maču pret Cibulkovu: "Esmu spēlējusi pret Dominiku jau iepriekš. Centīšos šim duelim labi sagatavoties, un tad jau viss iespējams. Man šī ir lieliska iespēja, es servēju labi. Domāju, ka kopumā mans sniegums ir krietni labāks nekā pirms dažām nedēļām Francijas atklātajā čempionātā."http://www.delfi.lv/sports/news/other_kinds/teniss/ostapenko-uzvara-vimbldonas-astotdalfinala-dod-parliecibu-turpinajumam.d?id=50198687

Latvijas tenisiste Jeļena Ostapenko otrdien mēģinās pirmo reizi iekļūt Vimbldonas čempionāta pusfinālā. Ceturtdaļfināla spēlē viņas pretiniece būs slovākiete Dominika Cibulkovu, kuru līdz šim abās tikšanās reizēs nav izdevies uzvarēt. Ostapenko WTA rangā šobrīd ierindojas 12. vietā, bet Cibulkova atrodama 33. pozīcijā.