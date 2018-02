Skeletonisti Dukuri cīnās par medaļām olimpiskajās spēlēs, kur debiju piedzīvo daiļslidotājs Vasiļjevs

Phjončhanas olimpisko spēļu septītajā dienā piektdien uz starta iziet kopā seši Latvijas sportisti, medaļu pretendentiem skeletonistiem Martinam un Tomasam Dukuriem aizvadot izšķirošos braucienus.

Piektdien olimpiskajās spēlēs debiju piedzīvos Latvijas daiļslidotājs Deniss Vasiļjevs, kurš uzstāsies īsajā programmā, pirmos divus braucienus aizvadīs skeletoniste Lelde Priedulēna, slalomā dāmām cīnīsies kalnu slēpotāja Lelde Gasūna, bet distanču slēpošanā vīriem 15 kilometru distancē brīvajā stilā dosies Indulis Bikše.

Kā pirmie savas sacensības sāks Dukuri, kuriem trešais brauciens paredzēts plkst.2.30 pēc Latvijas laika, bet izšķirošais, ceturtais, sāksies plkst.3.45. Sacensības tiešraidē pārraidīs Latvijas Televīzijas 7.kanāls.

Planētas titulētākais skeletonists Martins Dukurs ieņem trešo vietu pēc Phjončhanas olimpisko spēļu sacensību pirmajiem diviem braucieniem, kamēr Tomass Dukurs atrodas piektajā pozīcijā, bet ļoti pārliecinošs līderis ir mājinieku cerība Sunbins Juns.

Juns pēc sacensību pusceļa tuvāko sekotāju Ņikitu Tregubovu, kurš pārstāv olimpiskos sportistus no Krievijas, pārspēj par iespaidīgām 0,74 sekundēm. Savukārt M.Dukurs līderim zaudē 0,88 sekundes, bet T.Dukurs atpaliek vēl par 0,23 sekundēm. Tikai smaga neveiksme Junam var liegt izcīnīt olimpisko zeltu.

Pa vidu abiem brāļiem iespraucies Lielbritānijas pārstāvis Dominiks Pārsons, kurš Martinam Dukuram zaudē tikai 0,03 sekundes.

Abiem brāļiem šīs ir ceturtās un, iespējams, arī pēdējās olimpiskās spēles karjerā. Tomass Dukurs startēja jau 2002.gada olimpiskajās spēlēs Soltleiksitijā, kur izcīnīja 21.vietu, bet četrus gadus vēlāk Martins Dukurs Turīnā bija septītais. Nākamajās divās olimpiskajās spēlēs Vankūverā un Sočos Martins Dukurs izcīnīja sudraba godalgas, kamēr Tomass palika uzreiz aiz goda pjedestāla.

Pēc tam, kad Starptautiskā Olimpiskā komiteja (SOK) diskvalificēja Sočos zeltu izcīnījušo krievu Aleksandru Tretjakovu, bija pamatotas cerības, ka par 2014.gada olimpisko spēļu čempionu skeletonā kļūs Martins Dukurs, bet viņa brālis Tomass iegūs bronzu. Tomēr Sporta arbitrāžas tiesa (CAS) noraidīja vairāku Krievijas sportistu, tajā skaitā arī Tretjakova, diskvalifikācijas, līdz ar to Soču olimpisko spēļu pjedestāls vismaz pagaidām ir nemainīgs. Tiesa, Tretjakovs nesaņēma ielūgumu startam šajā Olimpiādē, tāpēc Phjončhanā nestartē.

Pašlaik 33 gadus vecais Martins Dukurs ir planētas titulētākais skeletonists. Martins Dukurs decembra vidū devīto reizi pēc kārtas kļuva par Eiropas čempionu un sasniedza 50 uzvaru robežu Pasaules kausā. Pērn viņš piekto reizi karjerā tika kronēts par pasaules čempionu, bet olimpiskajā gadā planētas meistarsacīkstes skeletonā netiek aizvadītas.

Viņš Pasaules kausa kopvērtējumā bija triumfējis katru reizi kopš 2010.gada un ir pārliecinošs rekordists. Piecas reizes Pasaules kausu ieguva austrietis Kristians Auers, bet neviens cits to nav ieguvis vairāk par divām reizēm. Šosezon viņam triumfs Pasaules kausa kopvērtējumā gāja secen, jo pēdējā posmā sacensību laikā viņš tika diskvalificēts no iepriekšējā etapa. Līdz ar to pirmo reizi karjerā Pasaules kausa kopvērtējumā uzvarēja Juns.

Tikmēr Gasūnai pirmais brauciens sāksies plkst.3, bet otrajam starts tiks dots plkst.6.15.

Sacensībās pieteiktais 78 kalnu slēpotājas, bet Gasūna pirmajā braucienā startēs ar 44.numuru. Slaloma sacensības bija iecerētas trešdien, bet stiprā vēja dēļ tās tika pārceltas uz piektdienu.

Kā vēstīts, Gasūna ceturtdien milzu slalomā guva 43.vietu starp 60 abus braucienus veikušajām dalībniecēm.

Sacensības Olimpiādē Gasūnai ir pirmais starts šogad, jo 2017.gada beigās viņa saslima un gadu miju sagaidīja slimnīcā. Šosezon reizi viņa guva 27.vietu Eiropas kausa sacensībās slalomā, tomēr kopumā pie augstiem rezultātiem nav tikusi.

Šīs 27 gadus vecajai Gasūnai ir otrās olimpiskās spēles, pirms četriem gadiem Sočos gūstot 30.vietu slalomā, bet milzu slalomā nesasniedzot finišu.

Kā vēstīts, Kristaps Zvejnieks otrdien guva 26.vietu olimpisko spēļu Alpu kombinācijas sacensībās.

Tāpat plkst.3 sāksies īsā programma daiļslidotājiem, bet Vasiļjeva uzvedumam sākums paredzēts plkst.6.18.

Sacensībās startēs 30 daiļslidotāji, bet Vasiļjevs īsajā programmā uz ledus dosies ar 24.numuru. Latvijas daiļslidotājs savu programmu izpildīs Džakomo Pučīni skaņdarba "Recondita Armonia" pavadībā.

Pašlaik 18 gadus vecais Vasiļjevs ir olimpisko spēļu debitants. Viņš šogad izcīnīja augsto ceturto vietu Eiropas čempionātā. Olimpisko ceļazīmi daugavpilietis nopelnīja pērn pasaules čempionātā, kurā ierindojās 14.pozīcijā.

Šosezon Vasiļjevs, kuru trenē slavenais šveicietis Stefans Lambjēls, piedalījās divos Starptautiskās Slidošanas savienības (ISU) "Grand Prix" posmos, Maskavā notikušajā etapā ieņemot astoto vietu, bet pēc tam novembrī Japānas pilsētā Osakā ierindojoties sestajā pozīcijā.

Izvēles programma daiļslidotājiem norisināsies sestdien, bet pirmdien uz ledus dosies dāmas, Latviju pārstāvot Diānai Ņikitinai.

Savukārt plkst.8 sāksies sacensības 15 kilometros brīvajā stilā distanču slēpotājiem, Bikšem trasē dodoties plkst.8.36.

Šai distancei pieteikušies 119 distanču slēpotāji.

Kā vēstīts, distanču slēpošanas sprinta sacensībās klasiskajā stilā Bikše otrdien ieņēma 63.vietu no 80 sportistiem.

Bikše pērn viņš kļuva par pirmo Latvijas distanču slēpotāju, kurš piedalījies prestižajā "Tour de Ski" tūrē, kopvērtējumā izcīnot 40.vietu. Turklāt pērn pēdējā etapā Bikše kļuva par vēsturē pirmo Latvijas distanču slēpotāju, kurš ieguvis Pasaules kausa kopvērtējuma punktus. Šosezon viņš Pasaules kausa sacensībās distancē četras reizes iekļuvis septiņdesmitniekā, bet sprintā ar augstvērtīgiem rezultātiem nav atzīmējies.

Savukārt pirms došanās uz Phjončhanu Bikše izcīnīja 24.vietu pasaules U-23 čempionāta 15 kilometru distancē klasiskajā stilā.

Kā ziņots, desmit kilometru distancē brīvajā stilā Patrīcija Eiduka ar 44.vietu sasniedza jaunu Latvijas rekordu.

Tikmēr Priedulēnai pirmais brauciens sāksies plkst.13.20, bet otrajam starts tiks dots plkst.14.30.

Sacensībās piedalīsies 20 skeletonistes, bet Priedulēna startēs ar 13.numuru.

Pašlaik 24 gadus vecajai Priedulēnai šīs ir otrās olimpiskās spēles. Pirms četriem gadiem Sočos viņa izcīnīja dalītu 14.vietu.

Priedulēna vasarā sarāva ceļgala krusteniskās saites, tomēr par spīti nopietnajam savainojumam viņa nolēma neveikt operāciju un šosezon startēt, Pasaules kausa kopvērtējumā ierindojoties 11.vietā un divas reizes posmos paliekot uzreiz aiz goda pjedestāla.

Olimpiskā trase gan viņai nav īpaši veiksmīga, jo pērn Pasaules kausa posmā tika gūta 14.vieta. Savukārt treniņos pirms olimpiskajām spēlēm viņa divos no sešiem braucieniem iespraucās pirmajā desmitniekā.

Piektdien Phjončhanā tiks sadalīti seši medaļu komplekti. Kalnu slēpošanā medaļas dalīs dāmas slalomā un vīri supergigantā, distanču slēpošanā kungi spēkosies 15 kilometros brīvajā stilā, frīstaila slēpošanā un snovbordkrosā spēkus mēros sievietes, skeletonā par godalgām cīnīsies vīrieši, kā arī ātrslidošanā 5000 metros cīnīsies dāmas.

Latvijas delegāciju šajā Olimpiādē pārstāvēs 34 sportisti, bet bobsleja stūmējs Intars Dambis sastāvā iekļauts kā rezervists. Latvija būs pārstāvēta deviņos sporta veidos, bet komandā iekļauti 14 olimpiskie debitanti. Salīdzinot ar iepriekšējām Ziemas olimpiskajām spēlēm, delegācijas sastāvs ir mazākais kopš 1998.gada Nagano Olimpiādes, bet tam ir vienkāršs izskaidrojums - četrgades nozīmīgākajam forumam nav kvalificējusies Latvijas hokeja izlase, kas uzreiz palielina dalībnieku skaitu, jo hokeja komandā var pieteikt 25 spēlētājus.

Phjončhanas olimpiskās spēles norisināsies līdz 25.februārim, sportistiem sadalot 102 medaļu komplektus 15 dažādos sporta veidos, turklāt pirmo reizi Ziemas Olimpiādē tiks izdalīti vairāk nekā simts godalgu komplekti. Sacensību programmā debitēs četras disciplīnas - "Big Air" snovbords, jaukto pāru sacensības kērlingā, masu starts ātrslidošanā un jaukto komandu sacīkstes kalnu slēpošanā. Kopumā šajā Olimpiādē piedalīsies 92 valstis, bet uz starta dosies teju 3000 sportisti.

Pirmo reizi kopš 1998.gada Nagano olimpiskajām spēlēm Ziemas olimpiskajās spēlēs nepiedalīsies Nacionālās hokeja līgas (NHL) spēlētāji, jo Starptautiskā Olimpiskā komiteja (SOK) nebija gatava maksāt par hokejistu transportēšanu un apdrošināšanu.

Phjončhana par 2018.gada Ziemas olimpisko spēļu mājvietu tika izraudzīta 2011.gada jūlijā, Starptautiskās Olimpiskās komitejas (SOK) 123.Sesijā balsojumā pārliecinoši apsteidzot Vācijas pilsētu Minheni un Ansī pilsētu Francijā. Dienvidkorejā šī būs otrā Olimpiāde, jo 1988.gadā galvaspilsētā Seulā notika Vasaras olimpiskās spēles.

Uz Phjončhanas olimpiskajām spēlēm devies arī Nacionālās informācijas aģentūras LETA sporta žurnālists Almants Poikāns.

Phjončhanas olimpisko spēļu noslēguma ceremonija būs 25.februārī, bet nākamā Ziemas Olimpiāde notiks 2022.gadā Ķīnas galvaspilsētā Pekinā.