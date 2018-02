Prūsis: mēs šosezon gājām cauri tik daudziem sūdiem

Latvijas bobsleja izlasei aizvadītā sezona bija ļoti smaga, tāpēc Phjončhanas olimpisko spēļu bronzas medaļas izcīnīšana divnieku ekipāžu sacensībās sniedz milzu gandarījumu, sacīja galvenais treneris Sandis Prūsis.

Jau vēstīts, ka pilots Oskars Melbārdis un stūmējs Jānis Strenga pirmdien Phjončhanā izcīnīja trešo vietu. Melbārdis tādējādi ieguva medaļu otrajās olimpiskajās spēlēs pēc kārtas, jo Sočos viņš izcīnīja sudrabu četriniekos.

"Mēs šosezon gājām cauri tik daudziem sūdiem," ierasti skarbs savos izteicienos sarunā ar Latvijas žurnālistiem Phjončhanā bija Prūsis. "Ja Osis gribēs, viņš par to var pastāstīt. Tur grāmatu var sarakstīt. Osis arī tagad vēl nav vesels par visiem 100 procentiem. Kas viņam tik nav bijis jāpārdzīvo, kam tik mums nebija jāiziet cauri."

"Redzot, kā viņš nobrauca pēdējo braucienu, jāņem cepure nost. Viņš saņēmās, izpildīja to, ko no viņa mēs visi gaidām. Es domāju, ka pēdējo braucienu viņš veica vislabāk no līderu piecinieka," uzsvēra treneris. "Tagad varbūt kremt tas vakardienas otrais brauciens, bet labāk tā nekā nekas."

Prūsis stāstīja, ka viņš pirms sacensībām gaidīja šādu saspringtu cīņu līdz pēdējā brauciena beigām. Viņš neesot gribējis, ka jau pēc pirmās sacensību dienas iestājas nolemtības sajūta, bet sīvā cīņā iegūta medaļa sniedz gandarījumu.

Prūsis arī pamatoja to, kāpēc viņš šoreiz priekšroku deva stūmējam Strengam, nevis ilggadējam Melbārža pāriniekam Daumantam Dreiškenam: "Es redzu to drēbi no iekšpuses. Viņi visi ir stipri, bet arī no stipriem ir jāizvēlas stiprākais un labākais. Man ar Daumantu viss ir kārtībā. Četrinieku sacensībās mēs mauksim un neļausim tiem pārējiem uzelpot."

Prūsis uzsvēra, ka šobrīd vēl nav laika svinēt izcīnīto medaļu. Priekšā vēl ir četrinieku sacensības, kuras jāaizvada tik veiksmīgi, lai varētu svinēt tā kārtīgi.

Savukārt komentējot otra Latvijas pilota Oskara Ķibermaņa sniegumu Latvijas izlases galvenais treneris uzsvēra, ka viņš vēl nebija gatavs. "Viņš šodien jau pirmo braucienu "nodega". Par sešinieku viņam nebija iespējas cīnīties, jo korejietis bija spēcīgāks," teica Prūsis.