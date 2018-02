Saimniekojam ekonomiski: kā no vienas vistas pagatavot četras maltītes ģimenei

Vistu pareizi sadalot un saprātīgi izmantojot, no tās var pagatavot četras dažādas maltītes 3-4 cilvēku ģimenei, kas ir ļoti ekonomisks risinājums. Šodien skaidrosim, kā vistu vienkārši sadalīt, un kādiem ēdieniem labāk izmantot dažādas tās daļas, gūstot maksimālu lietderību.

Četru ēdienu pagatavošanai 3-4 cilvēku ģimenei, tev būs vajadzīga aptuveni 2 kg smaga vista, ko ar asu nazi un/vai virtuves šķērēm jāsadala gabalos, iegūstot šādas daļas:

2 lielās filejas;

2 mazās filejas;

2 šķiņķīši;

2 stilbiņi;

2 spārniņi;

mugurkauls.

Noskatoties šo video, sapratīsi, ka vistas sadalīšana ir darbiņš, ko, ar laiku "piešaujot roku", var paveikt pat vienas minūtes laikā.

Pirmais ēdiens: garda zupa

Foto: Shutterstock

Vistas mugurkaulu, abas mazās filejas un spārnu galus (tie šādi būs lietderīgāk izmantojami, jo cepšanas laikā tie parasti apdeg), sekojot šiem padomiem, izmanto vistas buljona pagatavošanai. Kad buljons gatavs, izņem no tā mazās filejas un kaulus, atdali no tiem gaļu, sasmalcini un liec atpakaļ katlā. Nu zupas pamats ir gatavs un atliks tikai to papildināt ar rīsiem, dārzeņiem un citām piedevām pēc saviem ieskatiem.

Lērums ideju otrajam ēdienam

Foto: Shutterstock

Vienu lielo fileju gareniski sagriez četrās šķēlēs, viegli izklapē, pārkaisi ar sāli, pipariem, apviļā miltos, sakultā olā un izcep karbonādes. Ja vēlies papildināt karbonādes ar siera "kažociņu" vai citiem labumiem, te atradīsi iedvesmojošas pašmāju šefpavāru receptes.

Vistas gaļas šķēles vari izmantot arī sulīgu Kijevas kotlešu pagatavošanai. Šajā rakstā stāstījām, kā to paveikt soli pa solim.

Sagriežot vistas fileju nelielos gabaliņos, vari pagatavot arī kādu ķīniešu virtuvei raksturīgu ēdienu (iedvesmu smelies te), gardu vistas stroganovu ar sālītiem gurķiem (recepte – te), krēmīgu vistas mērci ar kabačiem un baziliku (recepte – te) vai ātro vistas plovu (recepte – te).

Vistas gaļu samaļot un papildinot ar rīvētu burkānu, kabaci, selerijas saknes gabaliņu, sīpolu, ķiploka daiviņām, papriku, kā arī citiem dārzeņiem, garšvielām, zaļumiem, kā arī vārītiem rīsiem, bulguru vai kuskusu, varēsi no iegūtā maisījuma pagatavot veselīgas mazkaloriju frikadeles tvaicēšanai, kotletītes, ko apcept pannā vai krāsnī uz cepamā papīra, kā arī izmantot maisījumu kāpostu tīteņu, kabaču laiviņu vai paprikas pildīšanai.

Trešais ēdiens: sviestmaizes vai salāti

Foto: Shutterstock

Otru lielo fileju novāra (te stāstījām kā to darīt, lai gaļa būtu īpaši sulīga). Tad to var sīki sakapāt, samaisīt ar bezpiedevu jogurtu, graudu sinepēm vai majonēzi, kā arī papildināt maisījumu ar rīvētu sieru un citiem labumiem, lai izmantotu ziešanai uz brokastu maizītēm vai pildīšanai lavašā, kombinācijā ar dažādiem dārzeņiem, salātlapām un mērcēm.

Novārītu un gabaliņos, kubiņos vai šķēlēs sagrieztu vistas fileju, vari izmantot arī dažādu gardu salātu pagatavošanai – te atradīsi 12 vistas salātu receptes iedvesmai.

Ceturtais ēdiens: krāsnī cepta vistiņa vai sautējumi

Foto: Shutterstock

Šķiņķīšus, stilbiņus un spārniņus vari iepriekš iemarinēt un tad, papildinot ar kartupeļu daiviņām, izcept cepeškrāsnī, līdz tie ieguvuši kārdinoši zeltainu garoziņu. Ja tomēr vēlies gaļu sutināt mērcē, vari pagatavot čahohbili, paprikašu, cāli "cacciattore" vai vēl kadu no 14 kārdinošajiem vistas gaļas sautējumiem no dažādu valstu virtuvēm, kuru receptes atradīsi te.

Lai labi garšo!