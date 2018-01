Ne vairāk kā trīs sastāvdaļas: 10 receptes elementāriem darbdienu našķiem

Pēc nogurdinošas darbdienas tā vien gribas ieslīgt dīvāna maigajās skavās, lai, našķojoties ar ko garšīgu, turpinātu sekot iemīļotā seriāla varoņu dzīves negaidītajiem pavērsieniem. Šādiem brīžiem sagatavojām 10 recepšu izlasi, iekļaujot tajā našķus, kuru pagatavošanai nepieciešams minimums piepūles un ne vairāk kā trīs sastāvdaļas.

Samtaini "Nutella" brūnīši no divām sastāvdaļām, ātrie saldējumi, kārdinošas banānu pankūkas, šokolādīgi zemesriekstu kumosiņi un citronu krēma groziņi – šajā kolekcijā ikviens kārumnieks atradīs ko sev tīkamu.

Bet, ja vēlies ātri uztapināt kādu našķi no sāļā gala, tad pagatavo mutē kūstošus siera cepumiņus no divām sastāvdaļām vai superātro mīklu no kausētā siera un miltiem, ko vari izmantot ne vien gardiem speķa pīrādziņiem, bet arī izmantotu pildījumam sautētus kāpostus, sieru vai biezpienu ar lociņiem, baziliku vai kapātiem pētersīļiem.

Lai labi garšo!