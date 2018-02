Ideālā drēbju skapja meklējumos – kādām niansēm pievērst uzmanību

Liela daļa sieviešu sapņo par lielu skapi, kas ir pilns ar skaistu un kvalitatīvu apģērbu, bet realitātē saskaras ar problēmu – pilns skapis, pat pārbāzts ar drēbēm, bet nav ko vilkt. Un tad vēl mūžīgais haoss skapī, kad, to atverot, drēbes krīt ārā. Tas vedina uz jautājumu – kādam tad īsti jābūt ideālajam skapim?

Kādus apģērbus var turēt vienā skapī un kādus – glabāt atsevišķi? Pēc kādiem kvalitātes kritērijiem vērtēt mēbeli? Uz šiem un vēl citiem jautājumiem atbild "Elfa Mēbeles'' uzņēmuma direktors Jevgenijs Lukins.

Svarīgākais – ietilpība un kvalitāte

Runājot par skapjiem, mēs domājam gan par mūsdienīgiem iebūvējamajiem skapjiem ar slīdošajām durvīm, gan par vecmāmiņas ozolkoka skapi ar čīkstošajām durvīm. Raugoties uz pēdējo gadu tendencēm, jāsaka, ka cilvēki vairs necenšas nopirkt pašu lētāko. "Primārais, kam jāpievērš uzmanība, meklējot skapi, ir ietilpība – vispirms paraugieties uz lietām, ko vēlaties tajā glabāt, tad – uz dzīvokļa vai mājas izmēriem, un, saliekot abas lietas kopā, jāatrod atbilstošais skapja izmērs. Vēl viena būtiska lieta ir kvalitāte ilgtermiņā, proti, labam skapim jākalpo vismaz 10 gadus. Ja tas ir nestabils un durvis ļogās jau veikalā, ir skaidrs, ka tāds neizturēs vairāku gadu ikdienas lietošanu," stāsta Lukins.

Kā smaržo skapis?

Pēdējo gadu tendences liecina arī par to, ka aktuāli ir apgaismoti skapji, kurus papildina LED gaismiņas un spoguļi. Tas ir gan dekoratīvi, gan praktiski, jo, uzvelkot apģērbu, kopējo skatu var novērtēt uzreiz. Skapja kvalitāte un materiāls, no kā tas ir izgatavots, vistiešākajā veidā ietekmēs arī apģērba kvalitāti un izskatu, tāpēc ieteicams pievērst uzmanību skapja materiālam. Ja agrāk cilvēki izvēlējās lamināta materiālu ar stikla elementiem vai dekoratīvo ādu, tad tagad atgriežas pie dabīgajiem un ekoloģiskajiem materiāliem, lai arī tas izmaksā vairāk.

Skapis visbiežāk novietots guļamistabā, tāpēc tam ir arī liela ietekme uz veselību. Atveriet veikalā jauna skapja durvis un ieelpojiet gaisu. Ja tas smaržo pēc līmes, kas attiecīgi liecina par zemāku kvalitāti, apdomājiet, kā smaržos drēbes vai visa guļamistaba. Neviens nevēlas, lai ikdienā pavadītu nepatīkams līmes aromāts.

Foto: Shutterstock

Nākotnes skapis – neredzams, bez putekļiem

Vecmāmiņas skapis ar smagām ozolkoka durvīm, iespējams, ir iederīgs kādā senatnīgā interjerā, bet nākotnē skapji būs neredzami. Lai cik tas neticami arī neizklausītos, visas tendences par to liecina. Skandināviem skapji bez durvīm un ar tikko pamanāmu karkasu jau ir ikdiena, bet mēs uz šādu tendenci ejam pakāpeniski.

Pagaidām lielai daļai sabiedrības vēl patīk fakts, ka aiz skapja durvīm var daudz ko paslēpt, taču aizvien vairāk cilvēku novērtē "neredzamā" skapja priekšrocības. Drēbes netiek saspiestas, tās vēdinās, neuzkrājas liekie putekļi katrā plauktā, tie savācas tikai uz grīdas, ko ērti uzkopt, tostarp ir viegli uzreiz atrast kāroto apģērba gabalu u.c. Vairāk par moduļu skapjiemun to izpildījumjiem ''Tava Māja'' rakstīja šeit.

No kažoka līdz pat krellēm

Kas tad ir "must have" skapja izvēlē? Lai mūsu apģērbs ilgāk saglabātos labā stāvoklī un nebūtu tik bieži jāgludina, iesakām izvēlēties skapi ar bīdāmajiem pakaramajiem. Tiem, kas ikdienā valkā bikses, lieti noderēs speciālie pakaramie, kuros var salikt līdz pat desmit biksēm. Ir arī izbīdāmais stienis, lai varētu ērti izvēlēties vēlamo apģērbu. Noteikti neaizmirstiet par sīkumiem – kaklasaites, jostas, bižutērija, zeķes u.c. – tam visam var ieplānot nelielus nodalījumus, plauktiņus un mazus pakaramos, ko ievietot skapī. Mūsdienu skapjos ir pat speciālās bižutērijas kārbiņas un āķīši. Ideāli, ja katrai lietai ir sava vieta – no kažoka līdz pat krellēm. Noteikti jāparedz vieta arī apaviem, nodalot augstpapēžu apavus no parastajiem, kam lieti noder izbīdāmie apavu plaukti.

Foto: Shutterstock

Virsdrēbes atsevišķi no parastajām drēbēm

Lai gan ierasts, ka sievietēm nepieciešams lielāks skapis, jo apģērba ir vairāk, tas zināmā mērā ir stereotips. Tendences liecina, ka aizvien vairāk pāru izvēlas vienu skapi uz diviem, turklāt nebūt nav tā, ka sieviešu apģērbs aizņem lielāko skapja daļu. Arī apavu plauktu skaits parasti ir vienāds. Ja skapis ir labi organizēts, tas var būt arī kopīgs, taču jāpievērš uzmanība tam, kādas drēbes var glabāt kopā.

Noteikti nevar turēt kopā visas drēbes – primāri ir jānodala ziemas un vasaras sezonas apģērbus. Vasaras sezonas drēbēm labāk derēs pakaramie, bet ziemas – plaukti un grozi. Apģērbu, kas tajā brīdī nav aktuāls, var glabāt speciālās kastēs, kas novietotas skapja augstākajos plauktos. "Arī virsdrēbes un parasto apģērbu nedrīkst turēt vienā skapī – mitrums, ko atnesam no āra, nemanot bojā mūsu drēbes. Virsdrēbes nevajadzētu turēt guļamistabas skapī, jo tādējādi mitrums tiek ienests arī tur. Ja esat paredzējis skapī glabāt smagus mēteļus, kažokus u.tml., noteikti jāizvēlas vēl izturīgāks materiāls," piebilst speciālists.

Pareizi izvēlēts skapis un apģērba glabāšanas nosacījumu ievērošana palīdzēs ilgāk saglabāt drēbes, savukārt organizēts skapis un atbilstoši piemeklēti plauktiņi un pakaramie aiztaupīs rakņāšanos un kāda konkrēta apģērba meklēšanu.