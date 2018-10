Dizaina trauki un smukumlietas mājai – kas apskatāms Ķīpsalas izstādē 'Design Isle 2018'

Rudens ir īstais laiks, kad pārvērst savas mājas omulīgākas, sagatavoties aukstajiem ziemas vakariem ar siltākiem plediņiem un kādu tasi sildoša dzēriena. Lai iedvesmotos mājokļa pārvērtībām, var ne tikai smelties idejas interneta vidē un dažādos interjera žurnālos, bet var doties arī uz izstādēm, piemēram, viena no tādām šajās dienās norit starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā, kur var meklēt interjera odziņas sava mājokļa papildināšanai.

Divās izstāžu hallēs no 5. līdz 7. oktobrim norisinās ne tikai izstāde "Design Isle 2018", kur var atrast dažādus dizaina smukumus, bet arī izstāde "Baltic Furniture 2018", kurā var aplūkot dažādas mēbeļu kolekcijas, kā arī saņemt speciālistu padomus. Izstāde vienkopus pulcējusi desmitiem Baltijas dizaina uzņēmumu, studentu un arī profesionāļu interjera, modes, vides, rūpnieciskos un grafiskos darbus.

Izstādes pirmajā hallē var aplūkot izstādes "Design Isle 2018" labumus, kā arī andelēties Baltijas dizaina gadatirgū, kur savu produkciju piedāvā talantīgākie Baltijas valstu un dizaineri no Latvijas. Tirdziņā sarūpēti apģērbi un apavi, dažādi aksesuāri, interjera dizaina priekšmeti, piemēram, krūzītes, dažāda izmēra šķīvji, bļodiņas un daudz kas cits.

Starp dalībniekiem ir arī jau tradicionāls izstādes dalībnieks – mūziķis Aigars Krēsla, kurš piedāvā dažādu mājas šķirņu vīnu, kas pagatavots no pīlādžiem, ķiršiem un citām ogām. Viņš nav vienīgais mūziķis, kurš piedalās izstādē, jo, piemēram, tajā var apskatīt vēl arī mūziķa Igo (Rodrigo Fomina) dizaina priekšmetus – krūzes un traukus ar skudriņām. Vēl izstādē var aplūkot elegantus un masīvus koka galdus, piemēram, viena ozolkoka galda virsma ir septiņus metrus gara un tonnu smaga, izmēģināt iekaramos krēslus, kas izgatavoti no lavas, kā arī paklausīties 150 tūkstošus eiro vērto dizaina klavieru skanējumā, kuras spēlē bez cilvēka palīdzības. Savukārt mazākajiem ķipariem izstādē ir dažāds drēbīšu un apavu klāsts, kas izceļas ar neparastu dizainu, rotaļlietas un praktiskas mēbeles bērnistabai.

Otrajā izstādes zālē iekārtota izstāde "Baltic Furniture 2018", kur lielu daļu telpas aizņem dažādi koši un mīksti dīvāni, mēbeles, kas ir visdažādākajās krāsās – sākot no baltā toņa līdz piķa melnam. Tāpat šajā hallē var aplūkot citas mājoklī noderīgas lietas, piemēram, variācijas par bīdāmajiem skapjiem, dažāda tekstila aizkarus, akmens krāšņu piedāvājumu, matračus, ēdamgaldus, spoguļus, krēslus, neparasta dizaina lampas, piemēram, viena no tām izgatavota pat no meža zvēru ragiem, kā arī mēbeles birojam un dārzam.

"Tava Māja" iesaka doties uz izstādi ar konkrētu mērķi, jo tā būs vieglāk atrast kāroto izstādes piedāvājumā, bet, ja tādas lietas nav, tad, iespējams, apmeklējums kalpos par iedvesmu sava mājokļa un dārza pārvērtībām, kā arī labiekārtošanai.

Lūk, neliels fotoieskats ar dizaina lietām un mēbelēm, ko var aplūkot izstādē: