Ar sīpoliem mazgāt logus, bet ar etiķi grīdas – profesionāļu ieteikumi lielajai pavasara tīrīšanai

Līdz ar pirmajiem pavasara saules stariem logos, mostas vēlme arī mājās veikt kārtīgu tīrīšanu, un tas, protams, ir nepieciešams. Ziemas laikā ir sakrājušies ne tikai putekļi un daudz nevajadzīgu mantu, bet arī radušies papildu netīrumi, piemēram, uz grīdām.

Kā šogad novērojuši apsaimniekošanas grupas ''Civinity'' speciālisti, ielās tika kaisīts īpaši daudz sāls maisījuma, un tas ir atstājis iespaidu arī uz iekštelpu tīrību un pat radījis dažādus bojājumus. Tieši tāpēc speciālisti sniedz vērtīgus ieteikumus ''Tava Māja'' lasītājiem, ko un kā darīt pavasarī, ko var jau uzpost, bet ko atlikt vēlākam laikam.

Logu mazgāšana

Noteikti jāatceras un jāturas pretī kārdinājumam mazgāt logus un terašu stiklotās fasādes uzreiz pirmajās saulainajās pavasara dienās. Šo darbu speciālisti iesaka atlikt līdz laikam, kad būs noziedējuši bērzi, priedes un citi koki, citādi visi pūliņi būs veltīgi, un logi un stikli atkal kļūs netīri no ziedputekšņiem. Labāk darbu veikt uzreiz pēc koku noziedēšanas maijā, citādāk tīrības efekts būs ļoti īsu brīdi.

Svarīgi šajā procesā ievērot darba aizsardzību – nekaries ārā pa logu, cenšoties nomazgāt rūtis no ārpuses. Arī otrajā stāvā tas var būt bīstami, nemaz nerunājot par augstceltnēm. Šādos gadījumos nevajag kautrēties lietot aizsargķiveri un apsiet virvi sev ap vidu, un nostiprināt to pie kāda droša atbalsta punkta. Tāpat ir nopērkami dažādi palīglīdzekļi, ar kuriem vieglāk var sasniegt logus no ārpuses, nepakļaujot savu veselību un dzīvību riskam. Noteikti izvērtē logu vai stiklotās terases sarežģītību un labāk uztici mazgāšanas darbu profesionāļiem.

Logu mazgāšanai, tāpat kā jebkuras virsmas tīrīšanai mājoklī, ieteicams izvēlēties videi draudzīgus tīrīšanas līdzekļus. Vai zināji, ka sīpols palīdz notīrīt logu rūtis vietās, kur traipus atstājušas mušas vai citi kukaiņi? Sīpolu vienkārši pārgriez uz pusēm un ar pārgriezto daļu tīri netīrumus. Beigās logus noskalo ar ūdeni un noslauki ar papīra salveti.

Vēl apsaimniekošanas speciālisti atklāj noslēpumu par kartupeļu cieti, kas piešķir stikliem mirdzumu. Uz vienu litru ūdens pievieno vienu ēdamkaroti kartupeļu cietes. Tāpat mazgāšanas ūdenim var pievienot galda etiķi, uz litru ūdens apmēram ceturto daļu glāzes etiķa. Šādi iegūsi teju kristāldzidrus stiklus.

