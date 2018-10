Rudens noskaņās – koši lapu un dabas velšu vainagi ieejas durvīm

Kad apkārtne ir ietērpusies zeltītā un košā lapu rotā, tad tā vien gribas arī savās mājās ienest rudens pilnbrieda krāsas un košumu. Vāzēs var kārtot miķelīšus, mārtiņrozes, izrotāt māju ar brangajiem ķirbjiem vai spīdīgajiem kastaņiem. Savukārt durvis var izrotāt ar lielu un skaistu lapu vainagu.

Šāda vainaga izgatavošana it nemaz nav nekas sarežģīts! Tā izveidē vari iesaistīt arī visu ģimeni, piemēram, kopīgiem spēkiem dabā sameklēt dabas veltes – čiekurus, ozolzīles, kastaņus, brūklenes, smilgas, lapas, zarus vai citas lietas, kas labpatīk.

Kas nepieciešams:

Rudens labumi (lapas, čiekuri, smilgas u.c.);

Karstā līme;

Izturīgs diegs, lenta vai aukla;

Pamatnei – elastīgi zari vai salmi (vai arī jau gatava vainaga pamatne).

No elastīgiem zariem vai salmiem izveido apli, to nostiprina ar izturīgu diegu. Pamatnei izveido no auklas arī cilpu, kas laicīgi sagatavota, lai būtu ērti dekoru piekārt pie durvīm. Apkārt pamatnei liek lapas, tās pietin ar diegu. Ja ir vēlme vainagu taisīt izturīgāku, tad uzreiz lapas un dekorus pielīmē ar karsto līmi. Kad vainags gatavs, tad to var piekārt pie durvīm. Ļoti skaistu vainagu vēl var izveidot arī no floristikā paredzētās oāzes, jo tajā varēs saspraust rudens ziedus.

Mājoklī var arī rudeni ienest ar citiem dekoriem, piemēram, šajā rakstā atradīsi idejas rudenīgam galda klājumam, bet šajā rakstā būs dažādas idejas, lai ķirbīšus varētu pielietot kā dekorāciju mājoklī.

Lūk, pāris idejas ar krāšņiem vainagiem, kuri varbūt kalpos par iedvesmu, lai pats saviem spēkiem izveidotu krāšņu rudens dekoru:

View this post on Instagram A post shared by ♡ʂαɳԃɾα♡ (@gartentante_41) on Oct 15, 2018 at 9:42pm PDT

Vainagam arī nav jābūt pilnībā notītam, pietiek izgreznot tikai daļu. Rudenīgos krāsu toņus var nomainīt arī pret zaļo krāsu, kas izcelsies uz durvīm baltā krāsā.

Savukārt rudens lapas var aizstāt arī ar dažādām smilgām un graudzālēm, kuras papildinātas ar gaumīgu lenti. Ja ir vēlme, tad smilgas var nopūst ar krāsu, kas vainagam dos neparastāku izskatu.

View this post on Instagram A post shared by Melissa Zumbuhl (@melissazumbuhlart) on Oct 15, 2018 at 1:16pm PDT



Rudenīgi skaists vainags izdosies arī no viršu ziediem un citiem dārza augiem, kuri tiks papildināti ar dažiem kastaņiem.

Rudenīgi skaists vainags izdosies arī no viršu ziediem un citiem dārza augiem, kuri tiks papildināti ar dažiem kastaņiem.

Īstas klasikas piekritēji var izmēģināt izveidot lapu vainagu bez izskaistinājumiem. Tikai jāatceras, ka šāda vainaga izveidošanai jāņem tīras lapas.