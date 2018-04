Krātuve trijos stāvos: svinīgi atklāts graudsaimniecības muzejs Rideļu dzirnavās

2. aprīlī Rideļu dzirnavās norisinājās svinīgs pasākums, atklājot muzeju, kas izveidots pat trijos stāvos. Tur cilvēki turpmāk varēs izzināt gan Rideļu vēsturi, gan graudsaimniecību, gan arī iepazīties tuvāk ar procesu, kā un ar kādām ierīcēm no graudiem ir tikuši ražoti milti, informēja Engures novada domes pārstāvis Kristaps Zaļkalns.

Rideļu dzirnavas celtas 1863. gadā. Pirmajā pasaules karā Grāfa Landsdorfa būvētā saimniecība nopostīta, vēlāk atjaunota, bet padomju laikos dzirnavas nodedzinātas, pāri paliekot vien mūra sienām. 1996. gadā dzirnavas tika atjaunotas un jau atkal Rideļos mala dienu un nakti, pārstrādājot diennaktī trīs ar pusi tonnas graudu, vēstīts Engures novada mājas lapā.

2017. gadā Rideļu dzirnavu saimnieks Oskars Kambala tika uzrunāts iesaistīties programmas "Tīra un augstvērtīga vide" projektā "Industriālā mantojuma atdzīvināšana tūrisma attīstībai". Attīstoties projektam, Rideļu dzirnavās izveidota arī speciāla programma bērniem, kuras ietvaros skolēni un ģimenes var iesaistīties dzirnavnieka vadītajās radošajās darbnīcās.

Foto: Publicitātes attēli

Tāpat apmeklētājiem tiek piedāvāta iespēja noskatīties īsfilmu "No grauda līdz maizei".

Rideļu dzirnavas atrodas 80 kilometru attālumā no Rīgas, 25 kilometrus no Tukuma un 8 kilometrus no Engures piekrastes. Ja papildus dzirnavām ir vēlme apskatīt arī tuvējās pilsētas, par Tukuma apskates vietām lasi šeit, bet te ielūkojies fotogrāfijās, kā izskatās Engures ezera "musturi" no putna lidojuma.