Lai no tevis nebēgtu kā no uguns: ieradumi, kas tavu klātbūtni padarīs patīkamu

Protams, izpatikt visiem nav ne iespējams, ne vajadzīgs, tomēr labu attiecību uzturēšana var tev pašai nākt tikai par labu. Tieši tāpēc, iedvesmojoties no amerikāņu psihologa, vairāku grāmatu autora un emocionālās inteliģences pētnieka Trevisa Bredberija, piedāvājam vairākus ieradumus, kas tev liks citu acīs izskatīties daudz labāk. Varbūt ir vērts kādu no šiem izmēģināt?

Esi patiesa. Neizliecies par to, kas tu neesi. Esi tu pati! Nevienam pie sirds neiet cilvēki, kuri ir samāksloti. Tieši patiesa vienkāršība, atklātība un godīgums tiek likts augstā vērtē, jo šādi cilvēki rada uzticības sajūtu sev apkārt. Ar viņiem ir daudz vieglāk komunicēt.

Uzdod nozīmīgus jautājumus. Lielākā kļūda, it kā ieklausoties sarunu biedrā, ir nemitīga domāšana par to, ko varētu pateikt nākamo, tā īsti nemaz neieklausoties otra stāstījumā. Tomēr komunikācijas zelta atslēga ir patiesa ieklausīšanās. Ja tu ieklausīsies, jautājumi radīsies paši no sevis, un nebūs sevišķi jāpiepūlas, lai mākslīgi uzturētu sarunu. Turklāt, ja uzdotie jautājumi būs nozīmīgi, sarunu biedrs būs pārliecināts, ka tu viņā ieklausies.

Nenosodi. Ja tu vēlies veidot patīkamu tēlu, esi atvērta – nenosodi citus un viņu viedokļus. Tieši šāda attieksme tevi padara daudz pozitīvāku, un citiem ir patīkamāk uzturēties tavā sabiedrībā. Ja līdz galam neieklausīsies otra sakāmajā un momentāli noliegsi viņa viedokli, tikai tāpēc, ka tev ir izveidojies jau savs, otrs jutīsies tā, it kā runātu ar sienu. Viņa centieni veidot sarunu būs bezcerīgi. Ieklausies un nenosodi! Pieņem, ka katram var būt savs viedoklis!

Visu laiku nekāro pēc uzmanības. Lai veidotu labu priekšstatu par sevi un patiktu apkārtējiem, tev visu laiku nav jābūt uzmanības centrā. Nereti tieši cilvēki, kuri tīko pēc visiem apkārtesošajiem acu skatieniem, tiek uzskatīti par nedaudz kaitinošiem vai tādiem, ar kuriem vienkārši nav "pa ceļam". Arī tad, ja esi sasniegusi kaut ko nozīmīgu, un kāds sarunu biedrs izceļ tavus panākumus, neaizmirsti pieminēt cilvēkus, kas ir palīdzējuši tavus mērķus sasniegt – šāds apkārtējo novērtējums neliks tev izskatīties augstprātīgai. Lai veidotu labas draudzības saites, pietiek vien ar draudzīgu attieksmi!

Atceries par pozitīvo ķermeņa valodu. Noteikti visas kārtis būs tavās rokas tad, ja pratīsi izmantot savu ķermeņa valodu. Neizmanto uzbrūkošus žestus, slēgtas pozas vai kā citādi neapzināti neradi sliktu iespaidu par sevi. Protams, atceries arī par smaidu!

Neļauj noskaņojumam dominēt. Savā dabā esi nelokāma. Piemēram, arī tad, ja tev ir slikts garastāvoklis un kaut kas nav noritējis gluži tā, ka vajag, neļauj savām emocijām ņemt virsroku brīžos, kad esi ar citiem cilvēkiem. Neesi garastāvokļa cilvēks! Skaidrs, ka ikvienam no mums ir labākas un sliktākas dienas, un kopumā emociju izrādīšana nav nekas slikts, tomēr piedomā pie tā, lai bez iemesla neizliktu visas negācijas uz cilvēku, kas to nav pelnījis.

Atstāj labu pirmo iespaidu. Ārkārtīgi svarīgs ir pirmais iespaids, jo tieši tad cilvēks savās atmiņu lādēs noglabā informāciju par to, vai ar tevi bijis patīkami sarunāties. Dažkārt tieši pirmais iespaids ir tas, kas dominē, neraugoties uz to, vai jūsu tālākā sadarbība ir pozitīva vai negatīva. Pacenties piedomāt pie sava rokasspiediena, sakāmā, izskata un kopējās atmosfēras uzburšanas.

Neaizmirsti pieminēt sarunu biedra vārdu. Cilvēkiem patīk, ka viņus sarunas laikā uzrunā. Tieši tāpēc atceries neuzkrītoši atkārtot sarunu biedra vārdu. Tas liks viņam justies īpaši!

Esi aizrautīga un jautra. Savienojot šīs divas sastāvdaļas, noteikti atstāsi labu iespaidu un cilvēkiem patiks uzturēties tavā sabiedrībā.