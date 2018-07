Ceļvedis sievietēm: četri soļi, lai sasniegtu baudas virsotnes

Orgasmu sievietēm intīmās tuvības laikā mēdz uzskatīt par kaut ko īpašu. Netrūkst arī sieviešu, kas to nekad nav piedzīvojušas un domā, ka tā ir pavisam normāla situācija. Nereti viņu partneri nemaz nenojauš, ka mīļotā gultas priekus izbauda krietni mazāk, nekā to izrāda.

Ir izpētīts, ka sievietes orgasmu piedzīvo retāk nekā vīrieši. Jau rakstījām, ka teju visas sievietes (93 procenti) intīmās tuvības laikā domā par sava partnera labsajūtu un to, vai viņš sasniedz orgasmu. Savukārt tikai 36 procenti vīriešu pievērš uzmanību tam, vai baudas virsotnes sasniedz viņa partnere.

Seksuālās dzīves eksperte Rita Lasmane ir norādījusi: "Vīrieši nav raduši censties savu sieviešu dēļ. Daudzi ignorē faktu, ka vīriešiem nepieciešamas aptuveni sešas minūtes, lai uzbudinātos pirms dzimumakta, bet sievietēm – 26 minūtes. Ņemot vērā, ka dzimumakts ilgst vidēji sešas minūtes, sievietes vienkārši nepaspēj nonākt līdz orgasmam."

Ja arī tev ir grūtības sasniegt orgasmu vai arī to nekad neesi piedzīvojusi un nevēlies ar to samierināties, ņem grožus savās rokās. Izrunā situāciju ar savu partneri, jo, iespējams, viņš pat nenojauš, ka tev baudas virsotņu sasniegšana nav tik vienkārša kā viņam. Iedvesmojoties no "Cosmopolitan.com" un "Elite Daily", piedāvājam iepazīties ar četriem soļiem, kas palīdzēs vieglāk sasniegt kulmināciju mīlēšanās laikā.