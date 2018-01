Pieci vēstneši tam, ka attiecības, visticamāk, lemtas neveiksmei

Ne visiem pāriem ir lemts mūžam būt kopā – reizēm veselīgāk abiem partneriem ir būt šķirtiem, aiztaupot lērumu nepatīkamu brīžu gan vienam otram. Nereti jau attiecību sākumā ir iespējams noteikt, ka tās nebūs ilgstošas. Ja neesi pārliecināta, ka pašlaik esi kopā ar savu mūža mīlestību, pievērs uzmanību pazīmēm, kas par to liecina.

Piedāvājam iepazīties ar "Health" ekspertu apkopotajiem attiecību izjukšanas vēstnešiem, ko iespējams pamanīt jau ilgi pirms izšķirošā lēmuma pieņemšanas.

Strīdos jūs izmantojat ''netīrus'' paņēmienus

Strīdi attiecībās nav nekas neparasts. Nozīme ir ne tikai konfliktu esamībai, bet arī tam, kā tie tiek risināti. Ja strīdi ir destruktīvi un neveselīgi, piemēram, jūs viens otru ļoti ātri saucat par vainīgiem, kaunināt, kritizējat, apsaukājat, tas nozīmē, ka ar attiecībām kaut kas nav kārtībā. Protams, ka ikviens reizēm zaudē savaldīšanos, bet, ja partneri nevar mierīgi risināt sasāpējušus jautājumus un, lai uzvarētu strīdā, ķeras pie "netīriem" līdzekļiem, ar attiecībām kaut kas noteikti nav kārtībā.

Intīmas tuvības trūkums

Ikvienās attiecībās var pienākt brīdis, kad intīmā tuvība nonāk otrajā plānā un pāris kādu laiku iztiek bez seksa vai ar to nodarbojas retāk. Tomēr pilnīgs un ilgstošs seksuālās dzīves trūkums noteikti nav labs signāls. Tas var liecināt, ka neviens no partneriem nevēlas ieguldīt attiecībās vai arī starp jums vienkārši ir zudusi jūtu ķīmija, kas nepieciešama romantiskām attiecībām. Tā kā ne vienmēr ir viegli noteikt, kāds ir intīmās dzīves trūkuma iemesls, ir svarīgi par to runāt – tas var būt stress, nogurums vai kāda cita problēma, kas nav saistīta ar jūsu attiecībām.

Pajautā tieši savam partnerim par to, kas nav kārtībā. Atklāta saruna var palīdzēt saprast, vai attiecībās radusies problēma. Iespējams, ka partnerim vienkārši ir nepieciešams tavs atbalsts. Ar vairākiem izplatītiem iemesliem, kāpēc vīrieši izvairās no intīmās tuvības, tu vari iepazīties šeit.

Atšķirīgs nākotnes redzējums

Tas patiešām var šķist acīmredzami – atšķirīgi redzējumi un vēlmes attiecībā uz nākotni var ietekmēt sapni par laimīgu kopdzīvi līdz mūža galam. Ja jums atšķiras vēlmes attiecībā uz svarīgiem jautājumiem, piemēram, bērniem, dzīvesstilu, finansēm, šie jautājumi agrāk vai vēlāk var būt laimīgas nākotnes klupšanas akmens. Ja katrs no jums vēlas atšķirīgu nākotni, kopā to veidot var būt neiespējami.

Tevi vilina sānsoļi

Esi kādreiz sevi pieķērusi regulāri aplūkojam bijušā profilu sociālajos tīklos un ideja par kādas iepazīšanās lietotnes lejupielādi jau labu laiku šķiet vilinoša? Ja neesi attiecībās, tāda uzvedība ir normāla un liecina par veselīgu vēlmi atrast partneri, bet, ja esi attiecībās, tas var liecināt, ka esi nobriedusi meklēt citu partneri. Ja tā, tad mēģini atrast veidu, kā izbeigt esošās attiecības cieņpilni, nevis ļaujot savam partnerim saprast, ka tevi vilina sānsoļi vai arī ka kādu jau esi spērusi.

Fiziska vēlme būt tālāk no sava partnera

Reizēm cilvēka ķermenis patiesību apjēdz agrāk nekā prāts. Vai tev noskaņojumu nodoties intīmai tuvībai sabojā tava partnera smarža vai tas, kā viņš tev pieskaras? Vai tu izvairies no viņa pieskārieniem un skūpstiem? Tieši šāda veida fiziskās sajūtas – nepatika pret pieskārieniem un partnera tuvumu – ir zīmes, kas var liecināt par drīzu attiecību iziršanu. Sajūta, ka tev nepieciešams laiks vienatnē un vairāk telpas sev, var liecināt arī par to, ka glabā aizvainojumu pret savu partneri. Atklāta saruna šādā situācijā var palīdzēt, jo uzticēšanās un dalīšanās ir daļa no intimitātes arī tad, ja dalāties ne tikai pozitīvajā.