Sports un kustība kā dzīvesveids. Astoņi iedvesmojoši stāsti

To, ka mūsdienās cilvēkiem nepieciešams vairāk kustēties, var dzirdēt teju ik uz stūra. Tomēr daudziem pat neliels skrējiens vai ātrāka pastaiga šķiet neiedomājamas mocības, tāpēc var būt sarežģīti saprast tos, kas ar sportu nodarbojas pēc pašu iniciatīvas. Šoreiz piedāvājam iepazīties ar astoņu sieviešu stāstiem, kas parāda - sports un kustība var kļūt arī par hobiju un dzīvesveidu.

Ilona Ceple ir cilvēks, kas bez aktivitātēm nespēj iztikt ne mirkli. Apvienojot studijas ar darbu, viņa vēl pamanījās iesaistīties studentu pašpārvaldē un sešas reizes nedēļā apmeklēt treniņus. Viņa sporto jau kopš sešu gadu vecuma, kad to darīja kopā ar tēti. "Gājām kopā skriet, bet vēlāk – arī trenēties uz stieņiem. Mans tēvs ir mans motivētājs ļoti daudzās lietās – tieši ar savu raksturu un apņēmību," stāsta Ilona.

Ir sievietes, kas sportu iemīlējušas vēlāk, nevis agrā bērnībā. "Biju no tiem skolēniem, kas labprāt izvairījās no sporta stundām. Pirms sāku sportot, nedomāju ne par savu diētu, ne fiziskajām aktivitātēm. Man patika ballēties piektdienu vakaros un baudīt neveselīgu uzturu. Savu pirmo sporta zāles abonementu pieteicu 2016. gada septembrī. Pirms tam nekad nebiju bijusi sporta zālē. Arī mana diēta bija diezgan vienveidīga, jo katru dienu ēdu vistas fileju. Ar draugu izdomājām, ka jāuztaisa 30 dienu detoksikācija, respektīvi, 30 dienas ieturēsim vegānu diētu, sāksim sportot un piekopt maksimāli veselīgu dzīvesveidu. Un, jā, mēs to visu mainījām vienā dienā – 2016. gada 1. septembrī. Ticiet man, pēc 30 dienām vairs negribējās atgriezties pie sava vecā, neveselīgā dzīvesstila," atceras Loreta Paškeviča.

Arī Vironika Aleksandrova agrāk nebūtu domājusi, ka sports viņas dzīvē ieņems tik nozīmīgu lomu. Vēl tikai pirms dažiem gadiem Vironika sevi sauca par pilna laika mammu un mājsaimnieci, kas vēlējās aiziet uz sporta zāli, lai uzlabotu savu figūru. Tagad viņa ir fitnesa entuziaste, kas ir piedalījusies un uzvarējusi vairākās nozīmīgās sacensībās.

Savukārt aktīvā Elīna Zelča norāda: "Sports ir un būs mana sirdslieta, muskuļi būs mani sabiedrotie, bet turpmāk centīšos attīstīties arī citos virzienos."

Iepazīsties tuvāk ar iedvesmojošiem stāstiem, kas parāda, cik daudz prieka un enerģijas var sniegt dzīve kustībā!