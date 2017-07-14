Сексуальные домогательства, воровство и другие нарушения, выявленные в детдомах Латвии

Одна из основных функций Государственной инспекции по защите прав детей (VBTAI) — надзор и контроль за соблюдением нормативных актов, регулирующих защиту прав детей во всех возможных инстанциях. В 2016 году инспекторы VBTAI провели 353 проверки, в том числе 65 из них — в различных воспитательных учреждениях для детей, лишившихся родителей или их попечения. Отчет, недавно ставший публично доступным, описывает целый ряд серьезных нарушений, пишет Cālis.lv.

Проверки были проведены в общеобразовательных и специальных школах-интернатах, дошкольных образовательных учреждениях, кризисных и реабилитационных центрах, исправительных и лечебных учреждениях, а также в летних и спортивных лагерях.

Всего за прошлый год дети, участвовавшие в проверках, заполнили более 1080 анонимных опросников. В целом инспекторы провели беседы с 3333 несовершеннолетними.

В этой статье мы рассмотрим самые серьезные нарушения, выявленные VBTAI в воспитательных учреждениях для детей, лишившихся родителей или их попечения, хотя здесь важно подчеркнуть, что любое нарушение прав детей является в одинаковой мере существенным.

В 11 учреждениях выявлено несоблюдение нормативов, обязывающих руководителей и работников воспитательных учреждений нести ответственность за здоровье и жизни своих воспитанников, за их безопасность и оказание им квалифицированных услуг. В этих случаях констатировано, что работниками учреждений неоднократно применялись непедагогические методы работы с детьми, а также констатированы были нездоровые и небезопасные условия проживания детей;

В 11 учреждениях нарушены нормативы, в которых сказано, что НЕЛЬЗЯ обращаться с детьми жестоко, мучать их и физически наказывать, задевать их честь и достоинство. Констатировано, что в четырех учреждениях дети пострадали от эмоционального насилия со стороны ровесников, в двух учреждениях — от физического насилия со стороны ровесников; в еще четырех — от физического насилия со стороны работников; и в еще одном — от эмоционального насилия со стороны работников;

В двух учреждениях инспекторами констатировано, что правоохранительным органам не было сообщено о возможном насилии по отношению к вопитаннику;

В одном учреждении инспекторами констатировано ограничение прав ребенка на свободу слова, участие в самоуправлении;

В одном учреждении инспекторами констатировано, что детям не выплачивались карманные деньги.

Параллельно с общей проверкой Инспекция углубленно проверила три внесемейных учреждения по уходу за детьми, чтобы оценить риск насилия, угрожающий их воспитанникам, а также совершила выборочные проверки соблюдения прав детей еще в семи воспитательных учреждениях.