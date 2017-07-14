LV

Сексуальные домогательства, воровство и другие нарушения, выявленные в детдомах Латвии

DELFI Woman
Оставить комментарий
1 3
Сексуальные домогательства и нетерпимость воспитанников друг к другу
Сексуальные домогательства, воровство и другие нарушения, выявленные в детдомах Латвии
Foto: Shutterstock

Одна из основных функций Государственной инспекции по защите прав детей (VBTAI) — надзор и контроль за соблюдением нормативных актов, регулирующих защиту прав детей во всех возможных инстанциях. В 2016 году инспекторы VBTAI провели 353 проверки, в том числе 65 из них — в различных воспитательных учреждениях для детей, лишившихся родителей или их попечения. Отчет, недавно ставший публично доступным, описывает целый ряд серьезных нарушений, пишет Cālis.lv.

Проверки были проведены в общеобразовательных и специальных школах-интернатах, дошкольных образовательных учреждениях, кризисных и реабилитационных центрах, исправительных и лечебных учреждениях, а также в летних и спортивных лагерях.

Всего за прошлый год дети, участвовавшие в проверках, заполнили более 1080 анонимных опросников. В целом инспекторы провели беседы с 3333 несовершеннолетними.

В этой статье мы рассмотрим самые серьезные нарушения, выявленные VBTAI в воспитательных учреждениях для детей, лишившихся родителей или их попечения, хотя здесь важно подчеркнуть, что любое нарушение прав детей является в одинаковой мере существенным.

  • В 11 учреждениях выявлено несоблюдение нормативов, обязывающих руководителей и работников воспитательных учреждений нести ответственность за здоровье и жизни своих воспитанников, за их безопасность и оказание им квалифицированных услуг. В этих случаях констатировано, что работниками учреждений неоднократно применялись непедагогические методы работы с детьми, а также констатированы были нездоровые и небезопасные условия проживания детей;
  • В 11 учреждениях нарушены нормативы, в которых сказано, что НЕЛЬЗЯ обращаться с детьми жестоко, мучать их и физически наказывать, задевать их честь и достоинство. Констатировано, что в четырех учреждениях дети пострадали от эмоционального насилия со стороны ровесников, в двух учреждениях — от физического насилия со стороны ровесников; в еще четырех — от физического насилия со стороны работников; и в еще одном — от эмоционального насилия со стороны работников;
  • В двух учреждениях инспекторами констатировано, что правоохранительным органам не было сообщено о возможном насилии по отношению к вопитаннику;
  • В одном учреждении инспекторами констатировано ограничение прав ребенка на свободу слова, участие в самоуправлении;
  • В одном учреждении инспекторами констатировано, что детям не выплачивались карманные деньги.

Параллельно с общей проверкой Инспекция углубленно проверила три внесемейных учреждения по уходу за детьми, чтобы оценить риск насилия, угрожающий их воспитанникам, а также совершила выборочные проверки соблюдения прав детей еще в семи воспитательных учреждениях.

1 3
Сексуальные домогательства и нетерпимость воспитанников друг к другу

Source info

DELFI Woman

Copyrights

Категорически запрещено использовать материалы, опубликованные на DELFI, на других интернет-порталах и в средствах массовой информации, а также распространять, переводить, копировать, репродуцировать или использовать материалы DELFI иным способом без письменного разрешения. Если разрешение получено, нужно указать DELFI в качестве источника опубликованного материала.

Статьи по теме:

LTV7: Дети в дом, деньги в детдом. Как живется усыновителям

LTV7: Дети в дом, деньги в детдом. Как живется усыновителям
Сотрудницу детдома оштрафовали на 210 евро за насилие над ребенком

Сотрудницу детдома оштрафовали на 210 евро за насилие над ребенком
Латвийское радио: в елгавском детдоме над детьми издевались, непослушных

Латвийское радио: в елгавском детдоме над детьми издевались, непослушных "ссылали" в интернаты и диспансеры
Сексуальные домогательства, воровство и другие нарушения, выявленные в детдомах Латвии

Сексуальные домогательства, воровство и другие нарушения, выявленные в детдомах Латвии

Пять фраз, которыми пользуются социопаты, чтобы сломать вашу волю

Пять фраз, которыми пользуются социопаты, чтобы сломать вашу волю

Не обязательно отказываться от пива и шоколада. Хилари Дафф раскрыла секреты своего питания

Не обязательно отказываться от пива и шоколада. Хилари Дафф раскрыла секреты своего питания

Болезненные месячные и другие признаки того, что ваши гормоны не в порядке

Болезненные месячные и другие признаки того, что ваши гормоны не в порядке

Семь качеств женщины, с которой мужчина не захочет расставаться

Семь качеств женщины, с которой мужчина не захочет расставаться

подробнее
Семь качеств женщины, с которой мужчина не захочет расставаться

Семь качеств женщины, с которой мужчина не захочет расставаться

Пять фраз, которыми пользуются социопаты, чтобы сломать вашу волю

Пять фраз, которыми пользуются социопаты, чтобы сломать вашу волю

Жизнь в СССР закалила латвийских женщин. Профессор Цимдиня о гендерных ролях и общих с мужчинами проблемах

Жизнь в СССР закалила латвийских женщин. Профессор Цимдиня о гендерных ролях и общих с мужчинами проблемах (5)

Девять знаменитостей, которые не стесняются своих бьюти-ритуалов

Девять знаменитостей, которые не стесняются своих бьюти-ритуалов

Болезненные месячные и другие признаки того, что ваши гормоны не в порядке

Болезненные месячные и другие признаки того, что ваши гормоны не в порядке

подробнее
Реклама
Хочу поставить зубные имплантаты. Что? Как? Почему?

Хочу поставить зубные имплантаты. Что? Как? Почему?

Только на woman
Sofija Vergara

Потеря брата, нерожденные дети и борьба с раком. София Вергара, поражающая силой своего духа

Перфекционизм, любовные неудачи и булимия. Как Николь Шерзингер поборола жизненные невзгоды и вновь обрела себя

Перфекционизм, любовные неудачи и булимия. Как Николь Шерзингер поборола жизненные невзгоды и вновь обрела себя

Это было лучшим решением в моей жизни. Как лиепайчанка Марика пересекла на велосипеде обе Америки

Это было лучшим решением в моей жизни. Как лиепайчанка Марика пересекла на велосипеде обе Америки

Рок, наркотики, Кобейн: как Кортни Лав достигла дна, чтобы оттолкнуться и выплыть

Рок, наркотики, Кобейн: как Кортни Лав достигла дна, чтобы оттолкнуться и выплыть

Privātais arhīvs

Мужчина никогда не забывает женщину, с которой у него ничего не было. Правила жизни режиссера Евгения Израйлита

Королева красоты на службе закона: как девушка из Латвии сменила корону на работу в полиции

Королева красоты на службе закона: как девушка из Латвии сменила корону на работу в полиции

Вокруг Латвии за 22 дня: как архитектор оббежал свою страну

Вокруг Латвии за 22 дня: как архитектор оббежал свою страну

07fff40b5dd495aca2ac4e1c3fbc60aa.orphus