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30 способов снизить вес после 30 лет

DELFI Woman
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Откажитесь от подсластителей
30 способов снизить вес после 30 лет
Foto: Shutterstock

После 30 лет замедляется обмен веществ, и те методы, которые помогали вам быстро скинуть пару килограммов в 22 года, в ваши 32 уже не будут столь эффективны. Что же делать? Вместе с Woman’s Day мы подготовили 30 самых действенных способов, которые помогут нормализовать вес и улучшить самочувствие каждой женщине от 30 лет и старше.

1 31
Откажитесь от подсластителей

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DELFI Woman

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