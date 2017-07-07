30 способов снизить вес после 30 лет

После 30 лет замедляется обмен веществ, и те методы, которые помогали вам быстро скинуть пару килограммов в 22 года, в ваши 32 уже не будут столь эффективны. Что же делать? Вместе с Woman’s Day мы подготовили 30 самых действенных способов, которые помогут нормализовать вес и улучшить самочувствие каждой женщине от 30 лет и старше.