30 способов снизить вес после 30 лет

После 30 лет замедляется обмен веществ, и те методы, которые помогали вам быстро скинуть пару килограммов в 22 года, в ваши 32 уже не будут столь эффективны. Что же делать? Вместе с Woman’s Day мы подготовили 30 самых действенных способов, которые помогут нормализовать вес и улучшить самочувствие каждой женщине от 30 лет и старше.
- 1. Откажитесь от подсластителей
- 2. Налегайте на зернобобовые
- 3. Потребляйте больше "хороших" бактерий
- 4. Готовьте сами
- 5. Завтракайте правильно
- 6. Следуйте правилу пяти часов
- 7. Ускорьте и укоротите тренировки
- 8. Не заедайте стресс
- 9. Исключите автоматизм из мышления
- 10. Реже ешьте мясо
- 11. Ведите "пищевой дневник"
- 12. Ешьте чернослив
- 13. Не забывайте про полезные жиры
- 14. Начинайте трапезу с супа
- 15. Общайтесь с единомышленниками
- 16. Не перегревайтесь
- 17. Употребляйте шпинат
- 18. Сократите количество углеводов
- 19. Откажитесь от пятничной выпивки
- 20. Высыпайтесь
- 21. Не сидите дома
- 22. Говорите солнцу "да"
- 23. Пейте больше воды
- 24. Уменьшите порции
- 25. Смените свою тарелку
- 26. Покупайте расфасованную еду
- 27. Следите за осанкой
- 28. Выберите доктора
- 29. Ставьте небольшие, но реальные цели
- 30. Все пути ведут к победе