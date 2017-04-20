Проведенные этими специалистами опыты показали, что сбросить около килограмма (800 г) в месяц вполне возможно без того, чтобы соблюдать диету. Добиться такого результата участникам эксперимента помогло соблюдение нескольких правил, сообщили исследователи.





В частности, одна из уловок состояла в том, что продукты в холодильнике располагали особым образом — так, чтобы самые здоровые были на первом плане. В то же время сладости и калорийные закуски убирались из поля зрения добровольцев.



