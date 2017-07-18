Три признака того, что вам нужно употреблять больше углеводов

Интенсивные тренировки и уменьшение углеводов в рационе — это две вещи, которые обычно помогают нам избавиться от лишнего веса. Но иногда стоит слегка притормозить с попытками похудения, вернув в ежедневное меню углеводы в большем количестве, ведь их нехватка, по словам специалистов, может навредить организму, пишет Delfi Viņa.

"Здоровый человек должен потреблять углеводы, чтобы обеспечить нормальную работу своего организма. Конечно, предпочтение стоит отдавать сложным углеводам, а не рафинированны, переработанным сахарам и хлебобулочным изделиям", — указывает специалист по питанию Эва Катайя, добавляя, что лучшими источниками сложных углеводов служат овощи, цельнозерновые продукты и бобовые.





Нехватку углеводов можно почувствовать по нескольким признакам, объясняют авторы Prevention. Обратите на них внимание, если не уверены в том, что ваш рацион является в достаточной мере сбалансированным.







Слабость. Если даже небольшие физические нагрузки выматывают вас, возможно, вам стоит увеличить количество потребляемых углеводов. За час до предполагаемой тренировки зарядитесь энергией, съев банан или яблоко.





Головная боль. Если вместо углеводов для получения энергии ваш организм использует жиры, то он начинает вырабатывать особые соединения — кетоны. Состояние, при котором обнаруживается избыток кетонов в крови, называется кетонемия, в моче — кетонурия. Чаще всего кетоны исследуют в моче, и существует ряд заболеваний и состояний, приводящих к кетонурии. В их число входит как неправильное питание, так и голодание. При процессе выработки кетонов происходит обезвоживание организма — это приводит к головной боли.





Ослабление иммунитета. Углеводы нужны человеку не только для выработки энергии, но и для укрепления защитных сил организма. Если ежедневно вы потребляете менее 100 г углеводов, то тем самым повышаете риск ОРЗ. Старайтесь увеличить в своем рационе количество сложных углеводов.



