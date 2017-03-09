О том, какие из "прописных истин" из области гигиены и чистоплотности на самом деле не работают, специалисты рассказали в публикации журнала Lady Health. В частности, эксперты назвали мифом утверждение о том, что мыло убивает микробов на поверхности кожи. Они пояснили, что обычное мыло эффективно смывает с рук все загрязнения — то есть, не уничтожает бактерии, а делает их численность меньше, что тоже является хорошей профилактикой заражений.





Также не уничтожают микробов антисептики, отметили врачи-инфекционисты. "Это свойство присуще только средствам с уровнем содержания спирта в 60-95%. Но даже такие антисептики следует применять только на промытых от грязи или крови участках кожи", — констатировали медработники.



