Уход за собственным телом и поддержание порядка в окружающей обстановке – важнейшие правила на каждый день. Но некоторые из установок, которые принято соблюдать, являются заблуждениями, утверждают инфектологи, пишет Medikforum.ru.
О том, какие из "прописных истин" из области гигиены и чистоплотности на самом деле не работают, специалисты рассказали в публикации журнала Lady Health. В частности, эксперты назвали мифом утверждение о том, что мыло убивает микробов на поверхности кожи. Они пояснили, что обычное мыло эффективно смывает с рук все загрязнения — то есть, не уничтожает бактерии, а делает их численность меньше, что тоже является хорошей профилактикой заражений.
Также не уничтожают микробов антисептики, отметили врачи-инфекционисты. "Это свойство присуще только средствам с уровнем содержания спирта в 60-95%. Но даже такие антисептики следует применять только на промытых от грязи или крови участках кожи", — констатировали медработники.
Еще одно заблуждение, по их словам, — считать, что появление вшей связано с недостаточной гигиеной. Вши передаются путем прямого контакта, и это никак напрямую не связано с личной чистоплотностью, подчеркнули эксперты.
Также нет прямой связи между опрятностью и устойчивым явлением плохого запаха изо рта. На самом деле он возникает по ряду физиологических причин, прежде всего, из-за сухости во рту, заболевания десен и зубов, сообщили клиницисты.