Названы продукты, защищающие кожу от солнечных лучей

Хотя основным средством защиты кожи от солнца является солнцезащитный крем, только им наш летний арсенал не должен ограничиваться. Многочисленные научные исследования показывают, что витамин Е защищает и восстанавливает кожу от ультрафиолетовой радиации, а одним из лучших его источников является миндаль. Кроме того, витамин Е можно обнаружить в любимых россиянами семечках, и это же вещество замедляет процесс старения клеток кожи, что делает витамин еще более ценным.





Бета-каротин в морковке обеспечивает защиту кожи от ущерба, наносимого свободными радикалами под воздействием солнечных лучей. Исследователи из Кореи выяснили, что женщины, которые получали бета-каротин в эквиваленте 6 морковок каждый день в течение трех месяцев, демонстрировали лучшее восстановление клеток кожи, а также ее эластичность и меньшее количество морщин по сравнению со своими ровесницами из контрольной группы.



Еще одним замечательным средством защиты кожи от солнца является клубника. Эти маленькие красные ягоды насыщены витамином C, они содержат эллаговую кислоту, которая подавляет пигментацию кожи, вызываемую солнечными лучами. В клубнике содержатся фитонутриенты, являющиеся естественными солнцезащитными элементами.



Эти же фитонутриенты имеются в красном винограде. Он содержит кверцетины, проантоцианидины и другие полифенолы, которые обеспечивают защиту кожи от солнечных лучей. Употребляйте виноград до выхода на улицу, и тем самым вы снизите степень повреждений клеток кожи, связанных с раком, а также уменьшите воспалительные процессы.



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Зеленые листовые овощи вроде шпината, кале или салата латук содержат лютеин и зеаксантин, насыщенные солнцезащитными компонентами. Американские исследователи доказали, что эти овощи снижают риск рецидива рака кожи у пациентов, которые уже однажды сталкивались с этой болезнью.

В томатах содержится ликопин, нейтрализующий свободные радикалы, которые образуются из-за длительного воздействия солнца. Ликопин также сводит до минимума воспалительный ущерб от ультрафиолетовых лучей. Немецкие ученые выяснили, что четверть чашки томатной пасты с оливковым маслом каждый день в течение 10 недель снижает на 35% покраснения кожи при воздействии ультрафиолетовой радиации.

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Наконец, отличным средством защиты от солнца являются гранаты, которые используются в народной медицине на протяжении многих веков. Помимо витаминов и антиоксидантов, они также содержат эллаговую кислоту. Ученые из Университета Техаса выяснили, что употребление двух-трех гранатов в неделю уменьшает риск клеточной смерти под воздействием ультрафиолетовой радиации.

