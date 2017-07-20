LV

Восемь ежедневных привычек, ухудшающих работу вашего мозга

DELFI Woman
Оставить комментарий
1 9
Вы не высыпаетесь
Восемь ежедневных привычек, ухудшающих работу вашего мозга
Foto: Shutterstock

Правильно питаться, хорошо высыпаться и много двигаться — три кита не только для стройной талии, здорового сердца и кровеносной системы, но и для заботы о мозге. Каждый день мы делаем вещи, которые губят наше физическое здоровье и подрывают умственные способности. Delfi Viņa рассказывает, как поддерживать мозг в тонусе.

Предупрежден — значит вооружен: зная о вредных привычках, гораздо легче их избегать. Тем более, что некоторые из них не только вредят вашему самочувствию и мышлению сейчас же, но и губительны для деятельности мозга в долгосрочной перспективе. Если вы хотите уберечь себя от ухудшения мозговой деятельности и старческой деменции, то вам стоит пересмотреть свой распорядок дня, например, позаботиться о достаточном сне.

1 9
Вы не высыпаетесь

Source info

DELFI Woman

Copyrights

Категорически запрещено использовать материалы, опубликованные на DELFI, на других интернет-порталах и в средствах массовой информации, а также распространять, переводить, копировать, репродуцировать или использовать материалы DELFI иным способом без письменного разрешения. Если разрешение получено, нужно указать DELFI в качестве источника опубликованного материала.

Статьи по теме:

11 признаков перенапряжения, которые нельзя игнорировать

11 признаков перенапряжения, которые нельзя игнорировать
35 секретов здоровой жизни: пошаговое руководство

35 секретов здоровой жизни: пошаговое руководство
15 чрезвычайно точных цитат нейролингвиста о сюрпризах мозга, подсознания и психики

15 чрезвычайно точных цитат нейролингвиста о сюрпризах мозга, подсознания и психики
Восемь ежедневных привычек, ухудшающих работу вашего мозга

Восемь ежедневных привычек, ухудшающих работу вашего мозга

Сладкое утро: вкуснейшие французские тосты с клубникой, бананами и ванильным мороженым

Сладкое утро: вкуснейшие французские тосты с клубникой, бананами и ванильным мороженым

Рассказывают звезды: типичный Лев и что от него ожидать

Рассказывают звезды: типичный Лев и что от него ожидать

Девять вещей, о которых вам стоит задуматься перед расставанием с партнером

Девять вещей, о которых вам стоит задуматься перед расставанием с партнером

Преимущества и недостатки мобильного приложения, предохраняющего от беременности

Преимущества и недостатки мобильного приложения, предохраняющего от беременности

подробнее
Безумное путешествие, фитнес и вегетарианство: как 30-дневный детокс стал образом жизни для Лореты из Латвии

Безумное путешествие, фитнес и вегетарианство: как 30-дневный детокс стал образом жизни для Лореты из Латвии

Рассказывают звезды: типичный Лев и что от него ожидать

Рассказывают звезды: типичный Лев и что от него ожидать

3 признака того, что мужчина вас любит

3 признака того, что мужчина вас любит (1877)

Не покупай это: топ самых вредных магазинных продуктов по мнению латвийских врачей

Не покупай это: топ самых вредных магазинных продуктов по мнению латвийских врачей (3)

Девять вещей, о которых вам стоит задуматься перед расставанием с партнером

Девять вещей, о которых вам стоит задуматься перед расставанием с партнером

подробнее
Реклама
Хочу поставить зубные имплантаты. Что? Как? Почему?

Хочу поставить зубные имплантаты. Что? Как? Почему?

Только на woman
Секс, алкоголь, церковный хор. Жизнь Ланы Дель Рей между соблазнами и желанием умереть

Секс, алкоголь, церковный хор. Жизнь Ланы Дель Рей между соблазнами и желанием умереть

Жизнь в СССР закалила латвийских женщин. Профессор Цимдиня о гендерных ролях и общих с мужчинами проблемах

Жизнь в СССР закалила латвийских женщин. Профессор Цимдиня о гендерных ролях и общих с мужчинами проблемах

Sofija Vergara

Потеря брата, нерожденные дети и борьба с раком. София Вергара, поражающая силой своего духа

Перфекционизм, любовные неудачи и булимия. Как Николь Шерзингер поборола жизненные невзгоды и вновь обрела себя

Перфекционизм, любовные неудачи и булимия. Как Николь Шерзингер поборола жизненные невзгоды и вновь обрела себя

Это было лучшим решением в моей жизни. Как лиепайчанка Марика пересекла на велосипеде обе Америки

Это было лучшим решением в моей жизни. Как лиепайчанка Марика пересекла на велосипеде обе Америки

Рок, наркотики, Кобейн: как Кортни Лав достигла дна, чтобы оттолкнуться и выплыть

Рок, наркотики, Кобейн: как Кортни Лав достигла дна, чтобы оттолкнуться и выплыть

Privātais arhīvs

Мужчина никогда не забывает женщину, с которой у него ничего не было. Правила жизни режиссера Евгения Израйлита

07fff40b5dd495aca2ac4e1c3fbc60aa.orphus