Восемь ежедневных привычек, ухудшающих работу вашего мозга

Правильно питаться, хорошо высыпаться и много двигаться — три кита не только для стройной талии, здорового сердца и кровеносной системы, но и для заботы о мозге. Каждый день мы делаем вещи, которые губят наше физическое здоровье и подрывают умственные способности. Delfi Viņa рассказывает, как поддерживать мозг в тонусе.