Восемь ежедневных привычек, ухудшающих работу вашего мозга

Правильно питаться, хорошо высыпаться и много двигаться — три кита не только для стройной талии, здорового сердца и кровеносной системы, но и для заботы о мозге. Каждый день мы делаем вещи, которые губят наше физическое здоровье и подрывают умственные способности. Delfi Viņa рассказывает, как поддерживать мозг в тонусе.
Предупрежден — значит вооружен: зная о вредных привычках, гораздо легче их избегать. Тем более, что некоторые из них не только вредят вашему самочувствию и мышлению сейчас же, но и губительны для деятельности мозга в долгосрочной перспективе. Если вы хотите уберечь себя от ухудшения мозговой деятельности и старческой деменции, то вам стоит пересмотреть свой распорядок дня, например, позаботиться о достаточном сне.