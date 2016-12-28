Принято считать, что женщинам очень нравится встречаться с мускулистыми мужчинами, которые покрывают кожу татуировками. Однако социологический опрос 2 500 человек, проведенный польскими социологами, показал, что женщинам в реальности не нравятся мужчины с татуировками. Невосприятие объясняется психологическими причинами — представительницы прекрасного пола считают, что такие мужчины чаще решаются на измену.

Всем участникам опроса дали возможность посмотреть на фотографии мужчин без верхней одежды. Некоторые снимки подверглись ретуши, и на торсах изображенных людей появились различные рисунки. Рассматривающие эти снимки мужчины считали изображенных на фото мужчин более привлекательными, если они имели татуировки. Однако женщины считали их менее привлекательными.





Любопытно, что мужчины с татуировками также воспринимались более здоровыми, маскулинными, доминирующими и агрессивными. Маскулинность связана с повышенным уровнем тестостерона — гормона, который отвечает за либидо и рост мышц. А предыдущие исследования показали, что всплеск этого гормона заставляет мужчин отправляться на поиски новых сексуальных партнеров. Именно это "тестостероновое происхождение" маскулинности и заставляет женщин считать татуированных мужчин менее надежными в плане супружеской верности.





Отметим, что ученые из Университета Нью-Мексико ранее установили, что состоящие в устойчивых отношениях мужчины имеют более низкий уровень тестостерона по сравнению с теми, кто живет один.

