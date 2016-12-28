Порадуйте своего мужчину и его автомобиль, и он порадует Вас

Дорогие дамы! Хотите ли Вы, чтобы Ваш мужчина Вас баловал и дарил дорогие подарки?! Конечно это обязанность каждого уважающего себя мужчины — позаботиться о том, что бы женщина была счастлива, но…

Всегда есть небольшое "НО" — и мужчина хочет, чтобы его любили и баловали. Конечно, мужчина счастлив просто от того, что Вы находитесь рядом с ним, но милые женщины, в том случае, если Вы порадуете своего мужчину, подарив ему что то особенное и неожиданное — он тоже постарается удивить Вас.

Мы хотим открыть Вам еще один секрет- мужчины очень любят своих женщин - жен, мам, дочерей, бабушек и коллег, но они, как правило, любят еще кое что почти так же сильно - и это - его машина! Поэтому, мы, команда ATOMIUM, хотим облегчить Вам жизнь и рассказать чем лучше всего порадовать Вашего мужчину в этот праздник – подарите ему один из лучших в мире подарочных наборов добавок для автомобильных двигателей - ATOMIUM или Suprotec – так этот продукт больше знают в Латвии, и мы почти 100% гарантируем, что в ответ получите массу эмоций, слов благодарности, подарки и кто знает .... может быть экзотическое путешествие - потому, что ваш мужчина, вероятно, даже представить не может, что Вы можете подарить ему такое.



Не будем вдаваться в технические детали Вам это не важно – но один факт, безусловно, удивит Вас – при использовании ATOMIUM добавок, автомобильный двигатель способен работать даже без масла!



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Об Atomium Latvija



ATOMIUM или - более известный в Восточной Европе под названием Suprotec - предлагает автомобильные добавки и смазочные материалы, которые служат для защиты двигателя автомобиля восстанавливая узлы трения, чтобы продлить жизненный цикл двигателей внутреннего сгорания, механизмов, коробок передач. Компания SUPROTEC EU s.r.o. или ATOMIUM создана в Праге, Чехия. ATOMIUM в течении 15 лет расширяет рынок и стала лидером инноваций в области автомобильных добавок и смазочных материалов в Европе и России.



Мы предлагаем смазочные материалы и добавки для моторных масел, топливные добавки, добавки для трансмиссионных масел, гидравлические жидкие добавки для автомобилей и промышленного оборудования, предусмотренных для дизельных, бензиновых и LPG двигателей.