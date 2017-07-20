"Думала, это просто усталость после родов". Молодая мама Агнесе борется с раком и ей нужна помощь

Агнесе и Роланд Энгели знали друг друга со школы, а ближе познакомились в университете. Влюбленные поженились, и вот уже почти два года вместе воспитывают сына. Но в счастье семьи вмешался злой рок — у 31-летней Агнесе диагностировали меланому, являющуюся одной из самых агрессивных форм рака. DELFI Viņa рассказывает, как молодая мама борется со страшным заболеванием, и предупреждает — симптомы рака на первых его стадиях не всегда очевидны.

Несмотря на трудности, семья Энгелей сдаваться не собирается и ищет любые способы, чтобы победить болезнь. Но из-за плохого самочувствия Агнесе интервью вместо нее согласился дать Роланд. Ведь болезнь любимой жены для него точно так же означает бессонные ночи, страхи и неотвеченные вопросы о том, как же все будет дальше.

Вместе уже больше десяти лет

Агнесе и Роланд поженились после трех лет отношений, в 2008 году. Вот уже почти два года они воспитывают сынишку. "Мы были знакомы еще со времен средней школы, но сблизились с Агнесе мы во время учебы в вузе", — рассказывает Роланд. Они также жили в одном студенческом общежитии в Лиепае, а потом переехали в Скрунду.





Работа Роланда связана с IT-сферой, поэтому во время начала кризиса они с Агнесе решили перебраться на заработки в Ригу. У Агнесе же степень магистра педагогики, она работает с детьми с трудностями обучения. Дети — настоящее призвание Агнесе. Она представить себе не может ничего, кроме работы с детьми, и сама мечтает о большой семье. К сожалению, в данный момент это невозможно.





"Ей так нравится проводить время с детьми, работать с ними. Хотя иногда, конечно, бывает сложно, учитывая особенности некоторых из ее воспитанников, но это все равно призвание Агнесе", — говорит Роланд, добавляя, что после рождения сына Агнесе сильно скучала по работе и с нетерпением ждала возвращения из декретного отпуска. Сейчас, когда болезнь не позволяет ей на долгое время покидать дом, она очень сильно переживает из-за этого.

Вопрос без ответа: почему это происходит с нами

Меланому у Агнесе диагностировали чуть более года назад. "Сколько мы были знакомы, у нее всегда была эта родинка, наверное, еще с детства", — вспоминает Роланд. "Она ее совсем не беспокоила, ничего такого. Была себе за волосами и все. А в какой-то день я заметил что-то странное — на родинке образовалась язва. Начали ходить по врачам". Если бы не изменения родинки, можно было бы сказать, что болезнь протекала бессимптомно. После рождения ребенка Агнесе чувствовала себя не очень хорошо, но ведь так бывает у многих. "Усталость была, но это дело обычное — с маленьким ребенком. Эту усталость легко было списать на послеродовую нагрузку на молодую маму. Никто даже и подумать не мог, что это может быть рак", — говорит Роланд. "Сначала я даже переварить подобное не мог", — признается муж Агнесе, объясняя, что после рокового визита к врачу еще долго не осознавал происходящее. "Было чувство, что там дело плохо, но со временем страхи начали усугубляться". "После визита к другому врачу, сказавшему о необходимости операции и объяснившему серьезность ситуации,а также упомянувшему о борьбе за жизнь, мы вообще ночь не могли спать", — вспоминает Роланд. Пара пыталась понять, почему такая страшная болезнь настигла Агнесе. "Мы задавали этот вопрос — почему, за что это нам, но ведь ответов на него нет." В свою очередь, отвечая на вопрос о том, приняли ли они с Агнесе реальность происходящего, Роланд говорит следующее: "Другого выбора просто нет. Нужно жить и бороться. А что еще остается?" Самое главное для семьи сейчас обеспечить Агнесе необходимыми медикаментами, так как первые результаты лечения дают надежду. "Все это длится вот уже 10 месяцев, почти год. За это время Агнесе прошла через две операции, но путь к выздоровлению предстоит еще долгий. В конечном счете врачи сказали, что единственный выход видят в применении лекарств, стоящих десятки тысяч в месяц. Государство их не компенсирует, поэтому ничего не остается, кроме как просить других людей о помощи", — признается Роланд. Рак вызвал у Агнесе метастазы в легкие, печень и кости, и в этом случае оперировать больше нельзя, поэтому семья ищет другие возможности борьбы со страшной болезнью. "Мы пытались договориться об участии в одном экспериментальном лечении, где бы нам могли компенсировать стоимость медикаментов, но нам отказали из-за слишком тяжелого состояния Агнесе." Роланд указывает, что в их случае нельзя применять ни химиотерапию, ни лучевую терапию .

Не сдаваться даже в самые тяжелые моменты