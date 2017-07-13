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В Великобритании впервые заключен однополый брак между мусульманами

DELFI Woman
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В Великобритании впервые заключен однополый брак между мусульманами
Foto: Reuters/Scanpix

В Великобритании зарегистрирован первый однополый брак между мусульманами, сообщает издание The Daily Telegraph.

Громкое бракосочетание между 24-летним Джахедом Чаудури и 19-летним Шоном Рогеном прошло в загсе графства Уэст-Мидлендс. Оба мужчины пришли на мероприятие в традиционных бангладешских костюмах, чтобы, по их же словам, "показать всему миру, как можно одновременно быть геем и мусульманином".

A post shared by Be GAY (@begayordietrying) on Jul 11, 2017 at 5:18pm PDT


Издание сообщает, что Чаудури, всю жизнь подвергавшийся из-за своей ориентации жестокому остракизму, пытался начать отношения с девушкой и даже отправился в религиозное паломничество, чтобы "вылечить" гомосексуализм, однако эти попытки в итоге привели его к желанию покончить жизнь самоубийством. И лишь встреча с Рогеном спасла его.

A post shared by The Big Divide (@bigdivide) on Jul 11, 2017 at 10:17pm PDT

"В школе люди плевали мне в лицо, а моя семья считает меня больным. Но Шон дал мне надежду в самое темное время моей жизни, и всегда оказывал мне необходимую поддержку", — рассказал новоиспеченный муж.

Не смотря на то, что семья Чоудхури не присутствовала на свадьбе, Джахед считает, что это событие является крайне важным шагом для мусульман и ЛГБТ-сообщества Великобритании.

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DELFI Woman

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