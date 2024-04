Pēc vairāk nekā nedēļu ilgiem saskaņošanas darbiem Nacionālie bruņotie spēki (NBS) īsi pirms Lieldienām beidzot sniedza atbildes uz portāla "Delfi" jautājumiem par Latvijas aizsardzības potenciālu un to, kurš sargās valsti kara gadījumā. NBS atzīst, ka militāra konflikta gadījumā Valsts aizsardzības dienestā iesauktos jauniešus karadarbībā iesaistīs kā pēdējos, kā arī mierina, ka valstij ir materiālās rezerves, lai apģērbtu un ekipētu visus karavīrus.

Kā ir šobrīd Latvijā un kāda ir situācija kaimiņvalstīs, Igaunijā un Lietuvā, arī to skaidroja portāls "Delfi."

Latvijas NBS rezerve atbilstoši Militārā dienesta likumam sastāv no divām daļām – rezerves karavīriem un rezervistiem. Rezerves karavīri tiek iedalīti divās kategorijās: augstas gatavības rezerves karavīri un vispārējās rezerves karavīri. Augstas gatavības rezervē tiek iekļauti uz pieciem gadiem no profesionālā dienesta un no Valsts aizsardzības dienesta (VAD) atvaļinātie karavīri. Viņi var tikt iesaukti uz mācībām reizi gadā piecu gadu laikā.