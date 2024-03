Atbilstoši apsūdzībai pērn 3. jūnijā vīrietis uz ielas pamanīja divus "Riga Pride 2023" pasākuma apmeklētājus, kas devās prom no pasākuma vietas Vērmanes dārzā, Rīgā. Izjūtot nepatiku pret netradicionālās seksuālās orientācijas pārstāvjiem, kuri pieder lesbiešu, geju, biseksuāļu un transvestītu (LGBT) kopienai, un uzskatot, ka abi gājēji ir homoseksuāļi, apsūdzētais vienam no viņiem norāva no galvas ziedu vainagu, pēc kā sāka abus grūstīt, krieviski lamājoties un izsakot aizvainojošus homofobiskus izteicienus pret šīm personām un homoseksuāļiem kopumā. Saistībā ar vīrieša agresīvo uzvedību tika izsaukta policija, taču vīrietis turpināja izteikt homofobiskus izteikumus arī pēc policijas ierašanās.