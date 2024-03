Pērnā gada decembrī, krītot ledum no nenotīrīta nama jumta Rīgā, Latgales priekšpilsētā, dzīvību zaudēja kāds vīrietis. Valsts policija sāka kriminālprocesu un 8. martā lūdza prokuratūru šajā lietā sākt kriminālvajāšanu pret vienu personu par prettiesisku nonāvēšanu aiz neuzmanības, portāls "Delfi" uzzināja policijā.

2023. gada 13. decembrī Rīgā, Latgales priekšpilsētā, krītot ledum no daudzdzīvokļu mājas, ievainojumus guva un mira 1941. gadā dzimis vīrietis, atgādina policijā.

Proti, kā atbildīgā persona nebija nodrošinājusi sniega un ledus notīrīšanu no būves jumta un lāsteku nolaušanu, lai nepieļautu to krišanu no jumta.